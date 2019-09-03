新华社贝鲁特9月2日电（国际观察）黎以短暂交火的背后

新华社记者李良勇

黎巴嫩与以色列边境地区2日恢复平静，但双方依然保持高度戒备。前一天，黎巴嫩真主党与以色列政府军短暂交火，不过没有造成人员伤亡。分析人士认为，尽管黎以边境气氛依然紧张，但现阶段双方不太可能爆发大规模军事冲突。

报复行动

黎巴嫩真主党领导人哈桑·纳斯鲁拉2日晚发表电视讲话，谈及前一天对以色列的军事行动，暗示此举是为报复两名真主党武装人员先前在叙利亚遭以军空袭身亡以及黎巴嫩贝鲁特南郊遭以方无人机攻击。

以色列8月24日空袭叙利亚境内目标，造成两名真主党武装人员死亡。次日凌晨，两架以色列无人机分别在贝鲁特南郊坠毁和爆炸，造成真主党媒体中心大楼部分受损。真主党认为，这两架无人机均携带爆炸物，是武装无人机，意在袭击贝鲁特南郊目标。

无人机事件发生后，纳斯鲁拉在讲话中说，这是自2006年黎以冲突结束以来以色列首次入侵黎巴嫩，是一次“危险的袭击”。他警告，今后会击落任何入侵黎巴嫩领空的以色列无人机。对于以色列任何在叙境内杀死真主党武装人员的行为，真主党将进行报复。

贝鲁特美国大学政治研究系主任希拉勒·哈尚说，纳斯鲁拉必须对以方进行报复以“维护其声誉”。

暂无战事

观察人士认为，黎以此次交火无论是从袭击目标还是战场的选择都显现出“审慎态度和仔细考量”，而且短暂交火很快停止，表明双方均不希望事态升级以至于引发大规模冲突。

哈尚说，真主党与以军此次交火的规模非常有限，这是双方“事先达成的默契”。他认为，真主党不想开战，因为一旦开战，它过去这些年攒下的“人气和家底”会被消耗光。

黎巴嫩政治分析师萨米尔·哈桑认为，真主党只是想通过1日的行动向以方发出一个信号，即真主党武装人员的安全是一条“红线”，真主党有权利、有能力一战。

黎巴嫩政治分析师拉菲克·纳斯鲁拉则指出，以色列本月将举行议会选举，不会选择现在开战。而真主党也清楚，黎巴嫩目前经济形势不佳，且真主党自身遭受美国多轮制裁，如果与以色列开战，只会让黎巴嫩与真主党自身的困境雪上加霜。

外溢效应

分析人士认为，虽然黎以边境交火暂时平息，但真正确保事态不再升级有赖于双方幕后的力量，即美国与伊朗的博弈。

自美国总统特朗普上台后，美国与伊朗关系持续紧张。美国一方面对伊朗及其支持的黎巴嫩真主党直接实施制裁，另一方面支持地区盟友以色列对抗伊朗。

黎以１日发生交火后，黎巴嫩总理萨阿德·哈里里立即致电美国国务卿蓬佩奥和法国总统马克龙的高级顾问，寻求美法和国际社会介入帮助平息黎以边境局势。但美国国务院一名官员指责真主党破坏黎巴嫩及地区的安全与稳定，称美方完全支持以色列的自卫权。

美国国务院前官员罗伯特·达宁说，美国及其盟友与伊朗及其盟友之间的“代理人战争”已超出叙利亚边境，扩展至伊拉克和黎巴嫩境内。以色列对黎巴嫩的空袭就是一个具体表现。

耶路撒冷战略与安全研究所副所长埃兰·勒曼说，目前伊朗在美国极限施压和严厉制裁下开始在其他地区加强活动，这促使以色列军队做出反应，以遏制伊朗的扩张。

黎巴嫩美国大学政治学副教授巴西勒·萨卢赫也认为，以色列最近频繁空袭黎巴嫩、叙利亚和伊拉克境内目标，显然是为了限制伊朗及其“代理人”的能力，以阻止伊朗阵营占上风。

一些分析人士还指出，以色列近期一系列强硬动作也是以总理内塔尼亚胡出于议会竞选的需要，向选民展示其保家卫国的能力和决心，以赢得选票。

以政治分析人士沙卢姆·亚卢沙密说，在议会选举前，内塔尼亚胡需要的是“一场谨慎、可控的战争”，因为他很清楚，在他本人面临腐败指控的背景下，军事上的失败将意味着什么。（参与记者：吕迎旭、尚昊）

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