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哈萨克斯坦计划大幅减少国家工作人员

2019年09月03日13:13  来源：新华网
 

　　新华社努尔苏丹9月2日电（记者张继业）哈萨克斯坦总统托卡耶夫2日说，哈将推行连贯的政治经济改革计划，自明年起分阶段精简国家工作人员，到2024年公务员和国有企业职工人数将减少25%。

　　哈萨克斯坦议会两院联席会议当天在努尔苏丹举行，托卡耶夫发表就任哈总统以来的首次国情咨文，就完善国家治理、改进社保制度、加速经济多元化发展等方面做出规划。

　　托卡耶夫表示，将减少国家在经济运行中不合理的存在，减少国有企业数量，同时鼓励中小企业发展。他责成哈政府自2020年起免除小微企业3年所得税，提高国家对中等规模高绩效出口企业的支持力度。

　　此外，托卡耶夫还要求提高地方政府工作效能、规范公共采购竞争机制、加大对弱势群体的住房保障等。

　　托卡耶夫指出，如果能够实现经济的结构性改革，到2025年哈萨克斯坦的经济增速将能稳定维持在5%的水平。

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)
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