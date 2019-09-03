突尼斯—中国大学论坛在突尼斯举行

新华社突尼斯9月2日电（记者黄灵）突尼斯－中国大学论坛2日在突尼斯举行。突尼斯高等教育和科研部长萨利姆·哈勒布斯表示，突中两国在教育领域的合作具有巨大潜力。

哈勒布斯说，这次论坛是突中两国近年来双边关系不断发展的成果，也显示两国对加强教育领域的合作非常重视，今后两国在教育领域的合作将进一步深入。他强调，未来突尼斯应该加强与亚洲国家特别是中国在科研领域的合作与交流。

中国国家留学基金管理委员会副秘书长王胜刚表示，这次论坛旨在加强两国大学之间的了解与交流，中方还将在突尼斯举办专门的展览，展示中国大学出色的教育科研能力，吸引更多的突尼斯优秀青年前往中国学习。

来自北京大学、中国科学院大学、中国人民大学等31家中国大学的校长和代表以及突尼斯十几家大学的负责人出席此次论坛。

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