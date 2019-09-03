美国加州南部游船失火事故已致8人死亡

新华社洛杉矶9月2日电（记者黄恒 谭晶晶）美国加利福尼亚州南部圣克鲁斯岛附近海域一艘游船当地时间2日凌晨发生火灾，现已确认8人死亡、5人获救，仍有26人失踪。中国驻洛杉矶总领馆说目前没有涉及中国公民的报告。

在当天下午举行的多部门联合新闻发布会上，加州圣巴巴拉县治安官办公室负责人比尔·布朗介绍说，火灾发生于当天3时左右，船只当时泊于圣克鲁斯岛北侧海岸。船上共载有39人，包括5名船员和34名潜水游客。7时20分，失火船只沉没，地点距离岸边大约18米。

布朗说，接到报警后，美国海岸警卫队和附近的文图拉、圣巴巴拉两县消防部门紧急出动，灭火施救，目前救援人员仍在海面及附近岸边搜索。尚无法确认起火原因及船上乘客身份。有报告说，起火前船上发生了爆炸。

中国驻洛杉矶总领馆2日下午告诉记者：“事发后总领馆已联系美方，目前没有涉及中国公民的报告。”

当地媒体报道说，起火船只核定最大载员46人，属于圣巴巴拉县一家经营潜水游项目的船只租赁公司。这种潜水游，出海时船员一般睡在甲板上，游客睡在甲板下的船舱中。

圣克鲁斯岛距加州南部海岸约50公里。

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