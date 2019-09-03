新华社基加利9月2日电 通讯：照亮卢旺达电商的中国“星火”

新华社记者吕天然

一天上午，东非国家卢旺达首都基加利，电商公司HeHe的快递员小哥停好摩托车，提起绿色塑料筐，一口气跑到公寓楼第四层，拿出客户在网上订购的蔬菜、牛奶、果汁等物品。待客户一起清点完毕，他拿出送货单让客户签字，之后奔向下一单。

中国人再熟悉不过的场景，正发生在万里之外的非洲。

HeHe是土生土长的卢旺达电商，成立于2010年。今年5月，28岁的公司运营负责人戴维·恩舒蒂来到中国，参加阿里巴巴集团举办的“互联网创业者伙伴”项目培训，为期两周的课程让恩舒蒂拓宽了经营思路。

“我从阿里巴巴学到了‘寻求合作而非竞争’，这样的理念于我非常重要，”恩舒蒂说，“阿里巴巴的菜鸟公司就是好例子，它把物流企业集合在一起。现在HeHe也正和潜在伙伴协商开展新业务，而不是与他们竞争。”

恩舒蒂告诉记者，他们目前准备设立线下体验店，将电商业务拓展到没有普及智能手机的农村地区。他们还计划推出全球购买和销售服务，让卢旺达人能买到国外商品，也能让卢旺达中小企业把产品卖到国外。

2018年10月，阿里巴巴集团和卢旺达政府在基加利启动世界电子贸易平台，使这一倡议首次在非洲落地。阿里巴巴同卢旺达在电子商务、电子支付等方面开展合作，“互联网创业者伙伴”项目就是双方合作中的一项。

恩舒蒂说，阿里巴巴给了HeHe很多启示。“阿里巴巴大部分已实现的成就同我们想实现的目标很相似，也许不是用同一种方式，但过程是一致的。”

通过世界电子贸易平台，卢旺达的咖啡和旅游产品等在阿里巴巴平台上销售。比如，卢旺达“千丘之境”咖啡公司的精品咖啡目前在天猫国际经常供不应求。

“千丘之境”咖啡公司成立于2010年，加工和出口卢旺达咖啡，产品主要销往美国、澳大利亚和欧洲市场。中国巨大的市场规模和不断增加的咖啡消费潜力，让公司总经理埃马纽埃尔·加塔雷对与阿里巴巴的合作前景充满信心。“我们能成为最棒的咖啡生产商，中国企业能成为我们最棒的伙伴，这是双赢。”

作为阿里巴巴集团与卢旺达政府共建世界电子贸易平台协议的重要内容，由阿里巴巴商学院与卢旺达高等教育委员会合办的阿里巴巴商学院首个非洲跨境电商本科班今年9月开班，首批22名学员全都来自卢旺达。

18岁的小伙迈克·曼齐就要和21名小伙伴前往中国，用4年时间在杭州全面学习互联网、国际贸易和跨境电商相关内容，特别是中国电商经验。曼齐立下这样的志向：学成归来后要创立一个电商平台，覆盖卢旺达、东非乃至整个非洲。

“卢旺达期待通过世界电子贸易平台加深数字化和智慧交易水平，从而推动卢旺达实现经济转型，成为中等收入国家。”卢旺达发展署信息和市场事务负责人桑尼·恩塔永比亚说。

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)