新华社纽约9月2日电 通讯：一位美国儿童用品制造商的担忧

新华社记者长远 张墨成

约瑟夫·沙米是美国德尔塔儿童用品公司总裁。近日，他频频出现在美国各类新闻访谈节目中，希望通过媒体让白宫明白：挑起对中国的经贸摩擦不仅让美国消费者损失金钱，还有可能造成更大损失。

德尔塔公司于1968年由沙米的父亲在纽约一手创办，现已成为美国最大的婴幼儿用品制造商之一。德尔塔的婴儿床、摇篮车等产品因质量过硬、价格亲民备受普通家庭喜爱，目前在美国市场占有率超过一半。

沙米说，公司超过80%的生产线在中国，目前公司大部分商品已被加征25%关税。尽管公司承担了一部分关税成本，但商品价格还是被迫小幅上涨，导致婴儿床销量出现下跌。

“一旦涨价，有些父母可能就会选择二手货，而部分二手商品可能会存在零部件破损、达不到最新安全标准等问题，容易造成意外。”沙米站在一张木制婴儿床前说，“你看，如果孩子抓着床的围栏上蹦下跳，而当时身边恰好没有成年人，那么哪怕一颗略微松动的螺丝都可能导致孩子坠地。”

还有让沙米担心的一种情形是，有的父母为了省钱，干脆和婴幼儿睡在一张床上。根据美国儿科学会最新报告，全美每年约有3700名婴幼儿死于与睡眠相关的意外，其中因和父母同床导致窒息的案例屡见不鲜。

“我现在最担心的是婴幼儿的安全受到危害。”沙米在位于纽约曼哈顿的德尔塔总部对记者说。

此外，在关税压力下，某些商家还可能“偷工减料”。沙米说：“不是所有企业都能长期承受关税的，有些承受不起的可能会选择降低成本，最终受伤害的还是消费者。”

针对一些美方人士要求在华经营的美国公司撤离中国的言论，沙米表示，中国可以同时保证德尔塔产品的产量和安全性，不可能一夜之间找到其他替代方案。

近一年多来，经贸摩擦升级造成的不确定性令沙米非常沮丧：“现在市场上的不确定性太多了，这是商人最不愿意面对的情况。”

沙米曾两次参加在华盛顿举行的对中国输美商品加征关税听证会，每次都有婴幼儿产品生产商代表跟他一起表达对美国关税政策的反对。他们的声音很一致：应该让所有家庭都能买得起足够安全的产品，保障孩子们健康成长。

“贸易战中受伤最深的是那些原本就收入不高的家庭，”沙米说，“抚养一个孩子长大需要花很多钱，关税的冲击将导致他们更加入不敷出，或者承担更多安全风险，这对他们来说公平吗？”

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)