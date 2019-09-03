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飓风“多里安”致巴哈马至少5人遇难

2019年09月03日10:48  来源：新华网
 

　　新华社墨西哥城9月2日电（记者闫亮）拿骚消息：飓风“多里安”2日袭击巴哈马，目前已导致至少5人死亡，另有大量建筑物受损。

　　据报道，受飓风“多里安”影响，巴哈马许多地区遭遇了强风和洪水侵袭。巴哈马总理休伯特·明尼斯当天说，“多里安”袭击了阿巴科群岛，造成至少5人遇难。明尼斯表示，飓风导致大巴哈马岛不少民众受困。一旦天气情况允许，救援人员将尽快开展行动。

　　巴哈马当局表示，飓风当天下午袭击大巴哈马岛，最大风力达每小时233公里。救援部门接到许多受困民众的求救电话。

　　美国国家飓风中心美东时间9月1日晨宣布，飓风“多里安”已升级为最高级别的五级飓风，最大持续风速为每小时257公里，正迫近巴哈马北部的阿巴科群岛。

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)
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