2019年北京国际设计周将开幕

人民网北京9月3日电 （记者郑海鸥）记者从北京市人民政府新闻办公室和北京国际设计周组委会办公室召开的新闻发布会上获悉：2019北京国际设计周将于9月5日至10月7日举行，以“产业策动”为主题，以设计引领产业升级、设计引导消费趋势、设计驱动贸易繁荣、设计赋能城市创新为四条主线，在促进制造业转型升级、“一带一路”贸易发展、北京疏解非首都功能与创新型城市建设、中华优秀传统文化的产业化创新等领域发挥创新引领作用。

据介绍，在“一带一路”倡议的框架下，由北京国际设计周联合世界设计周网络共同主办的“中国创意经济新版图—世界设计周网络中国城市设计周推介活动”，力求构建设计周城市协调机制。与此同时，作为2019北京国际设计周关于“一带一路”重要系列活动之一，北京国际设计周与国际设计联合会将在奥地利格拉兹市联合举办的2019年“特别会议”。

据悉，2019北京设计博览会将以中国头部IP品牌文化产业交流、围绕新中国成立70年以来传统工艺创新设计的发展、在大设计引导下的中国城市更新及引进国际最新设计趋势的国际设计为主要内容。

2019北京设计论坛将以“设计赋能数字经济与实体经济融合”为主题，邀请国内外创意设计领域的专家、学者，共同探索设计创造与人文、科学、技术、艺术等领域的融合，促进设计引领产业升级。

创新服务设计大会将以设计与影视动漫产业的结合，推动现代设计与影视造型、场景、服装、电影美术、衍生产品等影视产业链环节的融合发展来促进设计市场化、产品化。时尚北京板块将聚焦北京的时尚设计。今年北京设计奖特设“文博设计奖”。

设计周将聚焦北京城市更新、工业遗址改造、街区保护利用等相关内容，特别是推动北京国际设计周全球资源落地北京城市副中心。

为庆祝中华人民共和国成立70周年，北京国际设计周在活动期间举办主题展览“中华人民共和国建国初期国家形象设计展”“印记中国主题篆刻设计展”等展览，从创意设计的角度营造良好氛围。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)