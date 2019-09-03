第二届中国国际进口博览会首批意大利展品在热那亚港装船

人民网热那亚9月2日电（记者 孔歌）第二届中国国际进口博览会首批意大利展品2日在意北部热那亚港装船并举行启动仪式，意大利西利古里亚海港务局、中远海运欧洲公司、中国驻意大利大使馆等代表出席启动仪式。本次展品由中远海运集运意大利公司承运，展品将于3日中午离港，预计10月中旬运抵上海。

今年，意大利将作为主宾国参加第二届中国国际进口博览会。届时将有百余家意大利企业参展，参展面积将达约6600平方米。中国驻意大利大使馆公使衔经济商务参赞李滨表示，“意大利政府和企业参展的积极性很高，许多去年参加过首届进博会的企业今年将再次参展，并增加了展出面积。届时将有包括直升机、游艇在内的意大利高端制造类产品以及具有意大利特色的农食产品和高品质生活类产品进行展出。”

据了解，每年中远海运在意大利的船舶挂靠次数达500余艘次，这些商船不仅往返于意大利和中国，还会驶向亚洲、非洲、美洲等大洲的国家及地区，促进了意大利与全球的进出口贸易。此外，中远海运还投资意大利瓦多港建设意大利首个半自动化集装码头，升级该港口运输能力，新码头预计将于今年12月开港。

中远海运集运意大利公司副总经理马可·唐纳提表示，中远海运将负责承运大部分参加第二届中国国际进口博览会的意大利企业展品。唐纳提说，“中意两国签署‘一带一路’倡议合作谅解备忘录是两国政府做出的一个非常重要的决定，有利于促进双方商贸往来，使两国企业的产品能够更加便捷地抵达对方市场。”

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