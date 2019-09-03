法国巴黎举行“巴黎—重庆”国际航线推介会

人民网巴黎9月2日电（记者葛文博）2日，法国巴黎市举行“巴黎—重庆”国际航线推介会，来自中国的重庆机场集团、海南航空公司联合向法国当地旅行社、媒体等介绍了航线开通运营、重庆文化旅游及经济发展情况。

重庆机场集团监事会主席黄伟致辞表示，重庆和巴黎同处于“一带一路”的重要节点。巴黎和重庆都是历史文化名城和美丽时尚之都，两个城市的交往源远流长。“巴黎—重庆”国际航线架连起了两座城市的空中桥梁，将进一步深化经贸文化交流，为欧洲企业在渝投资、两国人民出游留学等提供出行便利。

法国驻中国大使馆经商处参赞陈汝华表示，国之交在于民相亲，中法两国近年来民航运输发展迅速，为两国文化、旅游和经贸交流创造了越来越好的条件。法国已连续5年成为中国游客赴欧洲旅游首选目的地，2018年超过230万中国游客赴法旅游，在法消费超过40亿欧元，同时超过300万欧洲旅客赴华旅游，相信“巴黎—重庆”国际航线将成为连接两国人民的新纽带。

巴黎机场集团发展部经理爱德华·马蒂厄（Edouard Mathieu）指出，巴黎机场集团对重庆来法旅客高度重视，感慨“巴黎—重庆”国际航线开通以来搭乘旅客数持续增长，希望同更多中国航空公司开展此类创新性合作。

海南航空巴黎办事处总经理陈晓敏表示，海南航空作为中国第四大航空公司，积极响应“企业走出去”号召，目前已成为开通中法航线最多的航空公司。去年海南航空在中法两国多方支持下开通“巴黎—重庆”国际航线，为两地经济文化交流和广大华人华侨回乡探亲提供便利。

据悉，“巴黎—重庆”国际航线于2018年12月正式开通，航班号HU717/8，每周两班，采用波音787新型豪华客机执飞。2019年1月至6月，共运行往返班次52班，运输旅客15601人次。该航线巴黎戴高乐国际机场起飞时间为14:00，次日06:20抵达重庆，飞行时间10小时30分；重庆江北国际机场起飞时间为01:50，07:50抵达巴黎，飞行时间约12小时（以上均为当地时间）。

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