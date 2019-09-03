中蒙桑斯尔项目高清电视信号开通暨宽带业务启动仪式在蒙古国举行

人民网乌兰巴托9月2日电（记者 霍文）中蒙桑斯尔项目高清电视信号开通暨宽带业务启动仪式1日在蒙古国乌兰巴托举行。来自中蒙两国政府机构、行业代表、媒体记者和新桑斯尔公司等近百人出席仪式。

中宣部副部长蒋建国在致辞中指出，今年是中蒙建交70周年。70年来，两国关系发展呈现大好局面。这得益于两国元首的政治引领，得益于中蒙双方共同奉行的睦邻友好政策，得益于两国人民友好合作的深厚友谊积淀。桑斯尔公司为增进两国相互了解、加深两国人民友谊作出了重要贡献。希望新桑斯尔公司能更上层楼、大放光彩。

蒙古国通讯信息技术局局长钦巴特表示，通过光纤网络向每个家庭提供高清电视、高速上网服务，将推动蒙古国影视、通讯业发展，促进蒙政府行业发展政策，形成公平竞争环境。

中国驻蒙古国大使邢海明说，电视节目和网络视听节目是推动文化交流互鉴的重要载体。桑斯尔项目的改造升级，是中蒙两国企业互利合作的成功案例，必将促进中蒙两国文化领域的深入合作，为深化中蒙全面战略伙伴关系作出积极贡献。

新桑斯尔公司中方股东代表林京表示，高清电视信号开通和宽带业务的启动，标志着中蒙企业间合作进入新阶段。中方将继续秉承诚实守信、务实合作的态度，努力将桑斯尔项目打造成中蒙文化交流的品牌。

据悉，为适应新时代广电通信技术发展，桑斯尔有线与中国内蒙古自治区隆邦网络科技有限公司联姻成立“新桑斯尔”公司，共同推进桑斯尔有线网络改造升级，为蒙古国百姓提供高清电视和快速上网服务。

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