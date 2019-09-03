美国和塔利班再次对达成协议表达乐观 但战火未停

美国和阿富汗塔利班代表结束第九轮谈判，双方再次对短期内达成协议表达乐观。

只是，另一方面，塔利班对又一座阿富汗城市发动进攻。

【连表乐观】

美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德9月1日在社交媒体“推特”写道，双方22日在卡塔尔首都多哈开始的第九轮谈判结束，“我们站在达成协议的门槛上”。

塔利班驻多哈政治办事处发言人苏海勒·沙欣早些时候同样在“推特”写道：“我们即将结束这场入侵，为阿富汗达成一份和平解决方案。”

塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德28日在社交媒体说，双方“接近达成协议”；美国总统唐纳德·特朗普29日同样说“接近达成协议”。

【细节不明】

哈利勒扎德没有披露协议内容。按照他的说法，这份协议“将减少暴力”，为阿富汗人“谈判达成有尊严和持久的和平以及团结和独立自主的阿富汗打开大门”。同时，这样的阿富汗将“不会对美国及其盟友或其他国家构成威胁”。

沙欣同样没有披露协议内容，只说“技术性事项”有待解决。

双方去年年底开始在多哈谈判，主要议题包括美国从阿富汗撤军、塔利班确保阿富汗不会成为极端主义武装对外发动袭击的温床、阿富汗内部对话和全面停火。

美国谈判小组一名不愿公开姓名的成员告诉美联社记者，任何协议都将包含“需要接受我们监督和核实的明确承诺”，将“把各方带入谈判、让美军能撤出、确保美国本土获得安全”。

现有大约2万名北大西洋公约组织军人驻扎在阿富汗，其中美军大约1.4万人。特朗普29日说，打算把驻阿美军削减至8600人，继而再视情况做下一步决定。他强调，尽管驻军将大幅减少，美国仍会一直在阿富汗保持军事存在。

【战火未停】

塔利班与美方“接近达成协议”，却没有停止袭击。这支武装8月31日猛攻北部重镇昆都士，9月1日向北部巴格兰省首府普勒胡姆里发动进攻。

阿富汗内政部1日说，阿富汗安全部队已经彻底清除攻入昆都士市的塔利班，打死56名武装人员；20名安全部队士兵和5名平民死亡，85名平民和士兵受伤。

在普勒胡姆里，交火仍在持续。内政部说，冲突已经致死2名安全部队士兵和4名平民，3名塔利班武装人员死亡。

巴格兰省议会议员马布布拉·加法里告诉美联社，至少6名安全部队士兵死亡，且局势持续恶化，如果援兵不及时赶到，这座城市可能陷落。

路透社援引居民阿卜杜勒·贾迈勒的话报道，塔利班武装人员与安全部队在省长办公室和警察总部附近交火。

塔利班虽然与美国谈判，但认定阿富汗政府是美方扶植的“傀儡”，拒绝直接与政府对话。

阿富汗政府主张，阿富汗和平进程必须“阿人主导、阿人所有”，呼吁塔利班与政府对话。

哈利勒扎德说，他1日晚些时候前往阿富汗首都喀布尔，与阿方磋商。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：李圆征(实习生)、徐祥丽)