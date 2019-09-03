美未通报擅自空袭伊德利卜 俄指认其违反停火协议

俄罗斯国防部9月1日指认美国军方擅自空袭叙利亚伊德利卜省境内目标，违反停火协议。

俄罗斯卫星通讯社援引俄罗斯国防部消息报道，俄罗斯和土耳其是伊德利卜停火担保方，但美方没有事先向俄方或土方通报，8月31日空袭“基地”组织目标，“违反所有（停火）协议”。

俄国防部同时说，美军空袭造成目标周边人员伤亡和财产损失，详情不明。

美军中央司令部8月31日说，美国空军当天空袭伊德利卜省北部一处设施，目标是叙利亚境内“基地”组织的领导层。

美军说，许多“基地”组织头目藏身在叙利亚西北部，美方及其盟友将继续在叙利亚打击“暴力极端人员”。

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫1日说，尽管美方擅自发动空袭，伊德利卜省停火继续有效。

伊德利卜省是叙利亚反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。俄罗斯、土耳其和伊朗2017年9月同意在叙利亚设立伊德利卜等4个冲突降级区。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安2018年9月决定在伊德利卜建立纵深15至20公里的非军事区，让叙利亚政府军与反政府武装脱离接触。

叙利亚政府军今年4月底以反对派武装违反协议为由恢复攻势，8月1日宣布同意在伊德利卜有条件停火，数天后再次以反对派武装拒绝遵守停火协议为由恢复军事行动，31日开始单方面停火。（惠晓霜）【新华社微特稿】

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