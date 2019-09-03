约翰逊警告保守党议员切勿“反水” 违者开除党籍

知情人士披露，英国首相鲍里斯·约翰逊1日责成保守党党鞭办公室发出警告，执政党议员如果试图阻止英国在没有达成协议的情况下脱离欧洲联盟，将被开除党籍、无法以保守党候选人身份参加下届议会选举。

同时，最大反对党工党定于2日召开影子内阁会议，赶在议会复会前确定阻击“无协议脱欧”方案。

【开除党籍】

英国天空新闻频道2日报道，约翰逊1日午间与保守党党鞭会晤后作出上述决定，可能进一步加剧保守党内部紧张关系。

保守党议员如果失去党籍，不会丢失议席，但今后将无法代表保守党，无法以保守党候选人身份参加下届选举。

一名不愿意公开身份的保守党党鞭办公室高级别官员说：“党鞭们今天向保守党议员传达一个非常简单的信息，他们如果3日未能跟随政府投票，会摧毁政府的谈判立场，把议会掌控权交给（工党领导人）杰里米·科尔宾。”3日是议员结束夏季休会期后复会第一天。

“所有议员3日面临一个简单选择：跟随政府投票、以保留达成（‘脱欧’）协议的可能，或者跟随科尔宾投票并毁掉达成协议的任何可能。”

约翰逊预期17日至18日出席欧盟峰会，届时欧盟可能就“脱欧”事务作出最终决定。这名英国首相认定，只有当欧盟意识到他决意带领英国10月31日如期“脱欧”，英欧17日才有可能重新达成“脱欧”协议。

【议员无惧】

按照天空新闻频道的说法，大约10多名保守党议员宣称有意“反水”、对抗约翰逊，支持其他党派的议员阻止“无协议脱欧”。其中一名代表人物是前司法大臣戴维·高克。他认为，阻击“无协议脱欧”是把“国家利益”置于“个人利益”之上。

英国广播公司报道，“反水”指保守党议员投票反对政府或投弃权票。保守党目前与政治盟友北爱尔兰民主统一党在议会下院维持1个议席的多数优势，只要有1名议员遭开除党籍，约翰逊政府就将成为少数派政府。

约翰逊原定2日与有意阻击“无协议脱欧”的保守党议员会面，但已取消这次会面，没有解释原因。

英国广播公司政治新闻编辑劳拉·库恩斯伯格推断，约翰逊政府现在施压有意“反水”议员，便于今后找人“背锅”。她认为：“准备放弃议会微弱多数优势的首相听上去像准备在需要时宣布提前选举的首相。”

如果超过三分之二下院议员经表决同意提前选举，或对政府的不信任动议通过且14天内无法组建新政府，英国都将提前选举。

【共谋大计】

约翰逊8月28日请求英国女王伊丽莎白二世批准让议会自9月第二周某一天起开始休会大约5周，直至10月14日女王发表演讲、开始议会新会期。这意味着英国议会9月3日复会后，将很快再次休会，直到10月14日。

工党方面认定，让议会休会旨在强行推进“无协议脱欧”。尽管时间紧迫，多个反对党同意3日开始阻击“无协议脱欧”，以通过法案的方式迫使政府再度申请延期“脱欧”。具体细节定于3日公布。

科尔宾定于2日在索尔福德发表演讲，说工党“正与其他党派合作，竭尽全力把我们的国家从峭壁边缘拉回”。

工党现有立场是，无论“脱欧”结果如何，都支持再次就“脱欧”举行全体公民投票。科尔宾同一天将召开影子内阁会议，确定工党阻击“无协议脱欧”的最终方案。

英国广播公司报道，下院议员3日至9日最少有4个工作日。届时可能动用“常设秩序24”程序，就一项“具体的重要事务”、即阻止“无协议脱欧”作紧急辩论，赶在5日把法案提交议会上院审议。法案如果获上院“放行”，9日便可交由女王签署。

然而，法案须在下院通过一系列表决，在上院则可能遭遇冗长演说阻挠。分管“无协议脱欧”筹备工作的内阁大臣迈克·戈夫1日暗示，即便法案获议会两院批准，也可能遭政府无视，“先看看法案怎么说吧”。

【前任发声】

两名工党前首相托尼·布莱尔和戈登·布朗分别就“无协议脱欧”发声。

布莱尔定于2日发表演讲，呼吁工党警惕提前选举的“大象陷阱”。在他看来，反对党拒绝选举“不合常理”，但在现有特殊情况下，工党应该拒绝举行选举，“直到‘脱欧’事宜解决”。提前选举实际是“脱欧”派设下的陷阱。

布朗则联合英国总工会、“希望而非仇恨”组织和“维持”食品慈善机构呼吁约翰逊政府公开“无协议脱欧”时英国食品供应面临的风险。

戈夫1日承诺，“无协议脱欧”情形下生鲜食品不会短缺，食品价格将有升有降。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：李圆征(实习生)、徐祥丽)