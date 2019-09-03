内塔尼亚胡再提领土涵盖定居点 巴勒斯坦愤怒回应

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡9月1日说，以色列领土最终将扩大并涵盖所有犹太人定居点。

这是内塔尼亚胡继4月议会选举选战以后再一次提出“扩展主权”说。一些分析师说，内塔尼亚胡的主要目的之一是争取极右翼选民支持、赢得本月议会重新选举。

【着眼选举】

内塔尼亚胡1日在约旦河西岸埃尔卡纳定居点参加一个开学典礼时发表讲话，说以色列的“主权将扩大至所有定居点”；定居点将是“以色列领土”，将是“以色列国的一部分”。

内塔尼亚胡说：“我们将建造一个又一个埃尔卡纳（定居点）。”

他在讲话中没有提及“扩大领土”的时间表。

今年4月6日，内塔尼亚胡首次提及，如果赢得3天后举行的议会选举，他将把以方在约旦河西岸建立的定居点纳入以色列领土。

一些政治分析师当时说，作为右翼政党领导人，内塔尼亚胡这一说法旨在争取极右翼选民，争取当政十年后再次赢得新一届任期，摆脱他所受受贿和腐败等罪名指控。

只是，内塔尼亚胡领导的利库德集团和其他右翼政党虽然赢得120个议席中的65席，后续组建执政联盟不成功，因而解散议会，定于9月17日重新选举。

【愤怒回应】

就内塔尼亚胡最新言论，巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯的发言人纳比勒· 阿布·鲁代纳说，这显示以方“企图继续制造不可接受的既成事实”，这样做“不会带来和平、安全或稳定”。

巴勒斯坦谈判部长、巴以问题首席谈判代表赛义卜·埃雷卡特在社交媒体“推特”呼吁国际社会针对内塔尼亚胡的言论采取行动。

“以色列总理宣布继续吞并（以方）占领的领土，”他写道，国际社会应对以色列“经年累月的罪行”施以制裁。

巴以和平谈判2014年以来陷入停滞。犹太人定居点议题是恢复和谈的主要障碍之一。以色列在1967年第三次中东战争中占领东耶路撒冷和约旦河西岸地区，随后在两地兴建犹太人定居点。巴勒斯坦寻求依据1967年边界建立以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国，实现巴勒斯坦难民回归。

以方数据显示，超过40万以色列人目前居住在约旦河西岸定居点，大约21万人居住在东耶路撒冷定居点。

【推波助澜】

除犹太人定居点，内塔尼亚胡1日在讲话中同时提到戈兰高地，说“这是我们的领土”。

戈兰高地是叙利亚西南部一块狭长地带。以色列在第三次中东战争中占领这块获称“中东水塔”的战略要地，拒绝归还叙利亚。国际社会不承认戈兰高地是以色列领土。

以方今年6月决定在戈兰高地新建一处犹太人定居点，取名“特朗普高地”，以感谢美国总统唐纳德·特朗普承认以方对这一中东战略要地的“主权”。

特朗普3月25日改变美方半个多世纪以来的政策，使美国成为第一个承认以色列对戈兰高地领土主张的国家。另外，美方承认耶路撒冷为以色列首都并把美国使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷，招致阿拉伯国家广泛抗议。

就内塔尼亚胡4月所说“扩展主权”，美国驻以色列大使戴维·弗里德曼6月告诉媒体记者，他认为以色列“有权保留约旦河西岸（定居点）的一部分，但不可能是全部”。

为助力内塔尼亚胡赢得9月议会选举，美方决定不在选举前发布美方所谓“世纪协议”的政治方案，避免在选举期间制造热点。

“世纪协议”是特朗普政府推动巴以和平进程的新版方案。美方今年6月发布“世纪协议”的经济部分，遭多方反对，说方案试图以“金钱换和平”，“没有成功的希望”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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