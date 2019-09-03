安倍拟于本周会晤普京 以期为领土争端寻找突破口

日本首相安倍晋三本周将与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在东方经济论坛期间会晤，以期为领土争端寻找突破口。
安倍2日说，他4日至6日赴俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克出席东方经济论坛，期间将与普京会晤，希望与俄方推进围绕“北方四岛”（俄称“南千岛群岛”）的经济合作和日俄和平条约缔结谈判。
俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫上周说，普京和安倍将讨论双边合作以及与“敏感问题、即和平条约”相关的多项议题。
乌沙科夫重申，俄方就缔结和平条约的立场没有变，不会就领土争议作任何让步。
千岛群岛位于俄罗斯远东堪察加半岛和日本北海道之间，南部的色丹、国后、择捉和齿舞诸岛合计面积大约5000平方公里，俄罗斯称之为南千岛群岛，日本称之为北方四岛。
这些岛屿自1945年第二次世界大战结束以来相继由苏联和俄罗斯控制。日本和俄罗斯宣称对这些岛屿拥有主权。由于这一争议，两国至今没能缔结和平条约。
日本共同社报道，安倍迄今与普京会晤超过25次，但领土争议僵局依旧难解。（王逸君）【新华社微特稿】
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