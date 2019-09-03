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俄罗斯提议北约暂缓部署中短程导弹

2019年09月03日08:41  来源：新华网
 

　　新华社莫斯科9月2日电 俄罗斯外长拉夫罗夫2日说，俄方已向北约国家发出集体暂缓部署中短程导弹的提议。

　　据塔斯社报道，拉夫罗夫当天在莫斯科国立国际关系学院发表讲话时说，俄方已把自愿暂缓部署中短程导弹的想法告知北约各成员国，建议它们集体响应这一提议。但北约方面尚未作出肯定回应。

　　美国和苏联1987年签署《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，简称《中导条约》，规定两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹、弹道导弹及其发射装置。今年2月，美国单方面启动退出《中导条约》程序。8月2日，美国与俄罗斯均宣布《中导条约》当天失效。同一天，美国国防部宣布将全面研发此前受《中导条约》限制的常规陆基中程导弹。8月18日，美国在加利福尼亚州试射一枚该条约所限制的常规陆基巡航导弹。

(责编：李圆征(实习生)、徐祥丽)
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