栗战书会见美国联邦参议员戴恩斯一行

新华社北京9月2日电 （记者郑明达）全国人大常委会委员长栗战书2日在人民大会堂会见美国国会参议院“美中工作小组”共同主席、参议员戴恩斯和参议员珀杜一行，对他们长期致力于促进中美关系发展和立法机构往来表示赞赏。

栗战书说，今年是新中国成立70周年，也是中美建交40周年。历史充分证明，中美合则两利、斗则两伤。搞好中美关系符合两国和世界共同利益。中国始终致力于走和平发展道路，奉行互利共赢的开放战略。中国全国人大愿加强与美国会的交流沟通，落实两国元首大阪会晤重要共识，通过对话而非对抗、更具建设性的方式妥善处理分歧和敏感问题。

戴恩斯、珀杜表示，美中关系是当今世界最重要的双边关系之一，“美中工作小组”成员愿为增进两国政府和人民之间的深入了解继续作出努力。

《 人民日报 》（ 2019年09月03日 01 版）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)