英国铁了心要“硬脱欧”吗？

据英国广播公司报道，英国首相约翰逊8月28日表示，他已获得女王伊丽莎白二世批准，使议会复会日期拖后至10月14日。在10月31日英国“脱欧”最后期限逼近之际，约翰逊的举动引发国内民众和反对党的强烈抗议。

反对派时间不多

在约翰逊提出休闭议会的当天，英国伦敦、曼彻斯特、爱丁堡等多个城市爆发了规模不等的示威游行。人们在愤怒中走上街头，并高呼“拯救民主，停止政变”的口号。

“今天是英国历史上黑暗的一天。”苏格兰首席部长斯特金表示。英国工党领袖科尔宾认为，这是对民主的凌辱和威胁。工党副党魁沃特森也在社交媒体上批评：“这对我们的民主而言，是完全的丑闻。”

今年英国议会的夏休期从7月25日开始，至9月2日结束。休会期间，议会无法进行议事或者表决，没有被议会通过的法案将会被暂时搁置。8月27日，英国主要反对党领导人曾发表共同声明，试图在9月3日开始的议会新会期内发起行动，阻止约翰逊内阁的“无协议脱欧”计划。

若议会在9月9日至10月14日再次休会，意味着留给反对派议员在“脱欧”问题上行使权力的时间缩短至一周。法新社认为，约翰逊有意挤压反对“无协议脱欧”阵营的时间，让他们无力阻止英国10月31日如期“脱欧”。

“硬脱欧”障碍扫清

据路透社报道，英国前首相梅杰8月29日表示，要通过法律手段阻止约翰逊的决定。反“脱欧”领袖、商人米勒也已向法院申请对政府让议会休会的决定进行紧急司法审查。同日，有议员和律师向苏格兰、北爱尔兰法院申请颁布“关闭议会违法”的紧急法令。

不过，英国广播公司报道认为，约翰逊作为首相，有权要求女王关闭议会。智库专家怀特表示，进行法律挑战有相当难度，只能从“脱欧”时间点和动机上尝试推翻颁令。

《金融时报》社论则呼吁反对“无协议脱欧”的议员抛开分歧，通过对政府的不信任投票，由工党领袖科尔宾领导看守政府捍卫现行体制。科尔宾本人也在英国《独立报》上发文称，将用尽一切办法阻止“硬脱欧”。

西班牙《先锋报》指出，相比保守党占据多数的“脱欧派”，留欧人士分布在各个政党中，阻碍了他们的政治团结，令他们难以实现阻止“脱欧”的目标。

“有了特蕾莎·梅政府的前车之鉴，约翰逊想要‘快刀斩乱麻’，英国议会阻止‘无协议脱欧’的可能性越来越小。”中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建分析，休闭议会一方面大幅削减议会对政府的掣肘，另一方面也向欧盟显示“硬脱欧”的决心。

“硬着陆”前景难料

8月29日，约翰逊表示，英国谈判代表下月将与欧盟官员举行一周两次的会谈，以设法修改脱欧协议，并要求取消关于北爱尔兰边界问题的保障条款。但无论能否达成一份过渡协议，英国都将于10月31日脱离欧盟。

据《每日电讯报》报道，欧盟立场可能已经出现软化，法国总统马克龙准备延长10月31日的脱欧期限。德国外交部长海科·马斯说，希望英国尽快提出可行的替代方案，同时也做好了对英国“无协议脱欧”的准备。

经济学家克努特表示，“无协议脱欧”会明显拖累英国经济，英镑进一步贬值将推高通胀。英国工业联合会7月底发布报告认为，即使采取应急预案，英欧27个关键经济领域中的24个也将在“无协议脱欧”后受到扰乱。

作为英国最大的贸易伙伴，“无协议脱欧”后，欧盟经济将持续动荡。德国经济研究所数据显示，受冲击最大的将是爱尔兰，德国、法国等亦将受到不小影响。德国工业联合会主席肯普夫8月25日警告称，如果10月底出现无协议的“硬脱欧”，德国今年经济增速或将降至零。

“约翰逊把‘硬脱欧’作为一个必须完成的目标，不去计算英国的损失。”崔洪建指出，如果“硬脱欧”发生，无论是英国政治、经济还是外交都将面临“硬着陆”。英国国内民意的分裂、贸易成本的上升以及英国各地区的独立等问题，将对英国政府构成严峻的考验。

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