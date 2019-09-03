贸易大棒打疼的是美国自己（环球热点）

美国威斯康星州马拉松县花旗参年产量约占全国总产量的90%以上，中国是其最主要的市场之一。受中美经贸摩擦不断升级影响，目前美国出口中国的花旗参适用的关税税率已较原来大幅上升。威斯康星州花旗参农业总会提供的数据显示，当地去年所产的花旗参目前仍有约50%未销售出去；而截至2018年3月，2017年生产的花旗参已经售出约90%。图为8月13日，威斯康星州马拉松国际参业有限公司总裁姜铭涛在查看花旗参田。

新华社记者 刘亚南摄

美国东部时间9月1日凌晨，美国开始对清单中的1250亿美元中国输美商品征收15%的关税。包括服装、智能手表、蓝牙耳机、平板电视等。在美方宣布要加征15%关税的总共3000亿美元中国输美产品中，还有手机、笔记本电脑、玩具和服装等，将分两批于10月1日和12月15日起上调关税。美国各行各业反对加征关税的声音日益高涨。

呼吁：取消拟加征关税

美国悍然升级对华贸易摩擦，引发美国各行各业一片抗议声。

彭博新闻社网站8月30日报道称，香肠、番茄酱、芥末酱和塑料盘——所有这些都是美国人在这个周末烧烤的重要材料。它们从中国进口的价格将上涨15%。美国商会会长托马斯·多诺霍进一步加大了批评声，这位美国最大的企业游说组织负责人呼吁停止贸易战并恢复谈判。

伊朗法尔斯通讯社8月30日报道，美国信息技术工业委员会在一份声明中说：“当前使用的关税工具根本没有奏效，我们还在看到负面结果。”

据路透社8月28日报道，数以百计的零售商、鞋类企业和商业团体呼吁特朗普取消拟议中的对中国商品加征的关税，警告此举将抬高消费物价并引发失业。超过200家美国鞋类企业说，鞋类产品原本的平均税率就达到11%，如今还要加征15%的关税，而部分鞋类的关税更会高达67%，将使消费者每年多花费40亿美元。

超过160个美国商业组织组成的联盟8月28日联名致信，要求特朗普总统推迟对中国商品的所有关税上调。“我们的联盟代表美国经济的每一个部分，包括制造商、农民和农业综合企业、零售商、科技公司、服务供应商、天然气和石油公司、进口商、出口商以及其他供应链利益相关者。我们共同通过庞大的供应链为数千万美国人提供就业机会。不幸的是，关税上调仍将对很大一部分假日商品造成冲击。许多企业将别无选择，只能将这些成本转嫁给消费者。”

担忧：伤害层层叠叠

加税已经让美国消费者寒了心。据法国《回声报》网站8月30日报道，牛津经济咨询社估计，第一波加税意味着平均每户家庭要承担490美元。而且，美国消费者到年末会感到更加痛苦。英国《金融时报》网站8月30日报道，密歇根大学发布的本月消费者信心指数从7月的98.4跌至89.8，是2016年10月以来的最低点。这也创下2012年12月以来的最大单月跌幅。报告发现，1/3的消费者表示对关税感到担忧。专家表示，消费者情绪的负面趋势无法轻易扭转。

美国农民的心在滴血。美国《纽约时报》网站8月27日报道称，失去中国这个世界上人口最多国家的市场，对美国农业来说是一个重大打击。据美国农会联合会统计，2014年美国对华农产品出口总额达240亿美元，2018年降至91亿美元。今年上半年，美国对华农产品出口减少了13亿美元。美国农业部8月发布的报告也显示，美国对华小麦出口大幅下降。

美国肉类出口联合会数据则显示，美猪肉产量的25%以上用于出口。在贸易摩擦前，中国是美国猪肉的主要进口国之一。据美国有关部门统计，与中国的贸易紧张局势会使美国养猪户年损失10亿美元。

还有一种伤害正在蔓延。美国《财富》杂志网站8月27日文章指出，贸易摩擦已经殃及美国的酒店业及支持该行业的众多商家。美国商务部国际贸易管理局的数据显示，去年中国游客对美国酒店业的总支出接近350亿美元，尽管人数在所有赴美国际游客群体中排名第五，但中国游客支出额超过任何其他国家。2018年，中国游客在美消费出现10年来的首次下滑。

此外，据路透社报道，华为去年从英特尔、高通和美光科技等美国企业采购了价值110亿美元的美国零部件。今年5月，美国以国家安全为由将华为列入黑名单。6月末，特朗普承诺，将允许美国企业向华为出售部分产品。美国商务部已经收到130多个来自美国公司的销售许可申请，但特朗普政府尚未发放任何许可。这种停滞局面令人担忧，处于华为美国供应链上的芯片商和软件企业可能损失数百亿美元的营收。

行动：“走，到中国去”

美国政府的强硬派声称要让美国经济与中国脱钩，但是美企却用实际行动表达了反对意见。

据英国《金融时报》网站8月27日报道，根据美国荣鼎咨询公司的数据，今年上半年，美国企业向中国投资了68亿美元，比过去两年同期的均值高出1.5%。中国美国商会5月的一项调查显示，35%的在华美国企业表示，它们正在采取“在中国，为中国”的战略来应对关税的影响。

越来越多的美企行动起来。据彭博新闻社网站报道，由于赴美旅游的中国游客减少，蒂芙尼公司上个季度把一些最昂贵的珠宝搬到了北京和上海的专卖店。这家总部设在纽约的零售商还在升级包括香港在内的大中华区所有旗舰店。福特汽车公司预计，为绕开关税，在中国销售的福特汽车计划都将在中国生产。特斯拉公司正致力于让其在上海的工厂年底前投入运营。此外，耐克公司6月表示，将“扩大面向中国的在华生产”。而美国化工企业陶氏化学公司6月在中国东部破土动工，新建一个有机硅树脂工厂。

中国市场正在展示巨大的吸引力。据《今日美国报》网站报道，如果美国总统特朗普强制美国企业迁出中国，通用汽车将损失数十亿美元，因为该公司全球年度汽车销售高达43%来自中国。美国全国公共广播电台网站报道也指出，肯德基在中国的鸡肉销量超过了在美国的销量。总部位于印第安纳州的康明斯公司生产的发动机有1/3以上销往中国。

美中贸易全国委员会日前发布的2019年会员调查显示，97%的受访美国企业在中国市场盈利，中国业务利润率高于总体业务利润率的受访企业占比从2019年的38%跃升至46%。87%的受访美国企业表示，他们没有也不打算将业务迁出中国；83%的受访美国企业表示，过去一年他们没有削减或停止对华投资。

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