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俄经济发展部长认为经济改革成绩显著

2019年09月03日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社莫斯科9月2日电  （记者张骁）俄罗斯经济发展部长奥列什金日前接受俄塔斯社采访时表示，俄罗斯2014年至2019年期间实行的经济改革将被写入历史。

　　奥列什金说，在过去5年里，俄罗斯采取了多项改革措施，包括实行通货膨胀目标制、制定新的财政规则、转向浮动汇率等。他说，“2014年至2019年，俄宏观经济领域取得的成就必将被写入历史。”

　　他认为，如果国际油价跌至每桶40美元，俄投资发展新项目将变得困难，但不会给俄金融市场和经济造成巨大压力；若油价处于每桶60美元水平时，俄罗斯可正常进行投资发展新项目。

　　俄经济发展部8月预计2019年油价为每桶62.2美元，此前预期为每桶63.4美元；2020年油价为每桶57美元，此前预期为每桶59.7美元。俄经济发展部还预测，2021年至2024年国际油价将分别跌至每桶56美元、55美元、54美元和53美元。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月03日 17 版）
(责编：岳弘彬)
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