铭记历史，避免悲剧重演

9月1日，波兰在多地举办系列纪念活动，纪念第二次世界大战爆发80周年，缅怀二战死难者，呼吁人们铭记历史，避免悲剧重演。

当天规模最大的纪念活动在首都华沙市中心的毕苏斯基广场举行。波兰总统杜达检阅了波军仪仗队，出席活动的各国代表依次敲响刻有“记忆和警示”字样的纪念钟。随后波军仪仗队士兵向无名烈士墓敬献花环，并鸣礼炮。

杜达在华沙的纪念活动上表示：“我们心怀感激之情，记得并将永远记住那些为世界自由而战斗、牺牲的人们。”他说，虽然经历了艰难困苦，但波兰民族在二战期间始终坚持抗争，从未放弃。

德国总统施泰因迈尔、总理默克尔，美国副总统彭斯和法国总理菲利普等40多个国家的代表出席了在华沙举行的纪念活动，参加过二战的老兵和受难者家属代表等也在现场观礼。

作为在二战中首座被轰炸的波兰城市，中部小城维隆在当天最早举行纪念活动。1939年9月1日凌晨，纳粹德国对维隆发动空袭，造成至少1000名居民丧生。几分钟后德国战舰对波兰北部韦斯特普拉特半岛上的弹药库开火，两起事件标志着第二次世界大战爆发。

施泰因迈尔在维隆的纪念活动中向波兰人民鞠躬道歉，并在致辞中用德语和波兰语表示：“我向维隆袭击的遇害者低头，向在德国暴行中遇难的波兰人民低头，我请求原谅。”杜达感谢施泰因迈尔作为首位德国总统来到维隆参加纪念活动。他表示：“今天的仪式将载入波德关系史册。您的到来，是一种道义上的和解。”

尽管波兰与德国在二战后实现了和解，但两国围绕二战赔款问题的争执却一直未断。在今年的纪念活动之前，波兰总理莫拉维茨基在接受德国媒体采访时表示，第二次世界大战期间德国赔偿波兰损失的问题仍未解决，波兰将继续向德国要求二战期间的相关赔偿。为此波兰议会还成立了专门委员会，预计将向德国要求赔偿8500亿美元。此前，德国政府曾多次表示，他们不打算赔款给波兰。德国政府认为，他们已经支付了相当大数额的赔偿金，而且没有理由怀疑波兰在1953年放弃战后赔偿的做法。（本报华沙9月2日电）

《 人民日报 》（ 2019年09月03日 17 版）

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