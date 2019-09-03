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全球经济下行压力在不断积累（经济透视）

李向阳

2019年09月03日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　伴随美国金融市场收益曲线倒挂现象不断出现，投资者对美国及全球经济衰退的担忧上升。历史经验表明，收益曲线倒挂在绝大多数情况下出现了经济衰退。不过，反对者认为，国际金融危机后发达国家央行实施的量化宽松政策，压低了长期利率，收益曲线倒挂已不再是经济衰退的预警指标。即便如此，全球经济下行的压力也在不断积累。近期国际货币基金组织把今年全球经济增速下调至3.2%，为过去10年来最低。

　　首先，自国际金融危机爆发以来，尽管主要发达国家经济增长缓慢，但并未出现统计意义上的经济衰退。受周期因素的内在驱动，超过10年的增长周期很难再持续下去。这期间，还有两个重要趋势值得关注。

　　一是支撑经济增长的新技术革命并未发挥出主导作用，以新技术革命为基础的新产业并未形成。全球经济增长在很大程度上仍然得益于大国的量化宽松政策。

　　二是拉动全球经济增长的国际贸易逐渐失去应有的作用。过去10年间的多数年份，贸易增长率处于与经济增长率大体相同，甚至低于经济增长率的状态。这与战后贸易增长率高于经济增长率2—3倍的趋势形成了鲜明反差。2017—2018年国际贸易增长率有所回升，但2019年上半年这一趋势再次被打断。预计2019年全球出口增长率仅为1.8%。

　　其次，短期内，收益曲线倒挂、发达国家股票市场高估现象严重以及美国单方面挑起经贸摩擦等，都将加速经济周期拐点的到来。收益曲线倒挂反映了投资者对未来前景的担忧。据德意志银行估算，目前全球债券市场约有16万亿美元的债券接近零收益，占全球债券交易总额的27%。与此同时，日本和欧洲央行一直维持负利率水平。这种由贷款人向借款人付费的现象，严重扭曲了金融市场的价格机制。美国国债市场尽管尚未受到这种现象的影响，但美联储近期已经降低利率，未来出现国债负收益现象也并非不可能。至于发达国家的股票市场，已经预支了长期经济刺激政策的收益，如美国政府的减税政策。在这种背景下，美国单方面挑起经贸摩擦对金融市场带来的巨大冲击已开始显现。

　　此外，主要发达国家实施经济刺激政策的空间在缩小。在货币政策领域，美联储降息空间已经很小，日本和欧洲央行目前短期利率为负，量化宽松政策所引发的后遗症也还未处理；在财政政策领域，据美国国会预算办公室预测，联邦政府预算赤字2020年将超过一万亿美元，受此约束，扩大政府支出、减税等政策必然遇阻；在宏观经济政策国际协调领域，美国政府推行的保护主义和“美国优先”政策，加大了大国经济政策的协调难度。

　　降低全球经济衰退的风险和危害，需要大国之间的合作，而非以本国优先、推行以邻为壑的战略。

　　（作者为中国社会科学院亚太与全球战略研究院院长）


　　《 人民日报 》（ 2019年09月03日 17 版）
(责编：岳弘彬)
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