种族不平等刺痛美国社会（深度观察）

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美国进步中心近期在一份名为《系统性不平等》的报告中指出，2016年非洲裔美国人的财富中位数为13460美元，不到白人财富中位数142180美元的10%。美国皮尤研究中心公布的一份报告也显示，自上世纪70年代以来，美国各种族和族裔群体之间的收入差距持续存在，在某些情况下甚至比上世纪70年代还要大。有专家指出，种族问题在美国社会之所以长期存在，从本质上讲是美国制度的“无能为力”。

知名智库美国进步中心最近发布的《系统性不平等》报告显示，过去30年里美国种族收入鸿沟最小的年份是1998年，非洲裔美国人的财富中位数约为白人的16%。但从2007年次贷危机爆发后，美国的种族鸿沟再次急剧拉大，2016年非洲裔美国人的财富中位数不到白人的10%。

报告指出，“非洲裔美国人更容易受到经济不安全等因素影响，更需要财富。但现实情况是，在同等条件下，一个非洲裔美国人比白人更难找到工作、更加容易失业、更难获得融资性贷款、承受着更重的债务负担”。

财富不平等与教育鸿沟相伴而生

作者在报告中用无奈的语言写道：“美国非洲裔民权运动领袖马丁·路德·金在1963年就发出呼吁，‘所有人，包括非洲裔美国人和白人，都享有不可剥夺的生存权、自由权和追求幸福的权利’，然而半个多世纪过去了，这样的愿望仍未实现，即使非洲裔美国人可以接受高等教育、购买房屋或找到一份好工作，他们在财富方面仍然落后于白人。”

财富不平等与教育鸿沟相伴而生。美国加州大学圣巴巴拉分校经济学教授迪克·斯塔兹发现，在美国第二大公立学校体系——洛杉矶公立学校，非洲裔学生平均成绩低于白人学生3.1个绩点；在芝加哥，平均相差3个绩点。成绩的差异取决于不同族群间在学校能否获得同等的机会。

美国教育部民权数据收集办公室收集了近2.5万所美国高中的信息，数据显示，总体上非洲裔学生占总数的15%，但是学校间的种族分化问题严重，约40%的非洲裔学生就读于以黑人为主的学校，而在白人为主的学校，非洲裔学生比例很低。以非洲裔学生为主的高中只有36%开设微积分课程，相比之下，60%的以白人为主的高中都开设微积分课程。迪克·斯塔兹说：“曾几何时，许多人认为‘分离但平等’是可行的。在我们基本上仍处在种族分离的学校里，机会能够平等吗？”

《系统性不平等》报告中写道，美国白人和非洲裔之间的差异，几乎总是可以追溯到隐含或明确歧视非洲裔的政策。例如，根据美国疾病控制和预防中心的数据，无论收入水平如何，非洲裔妇女和儿童的死亡率都高于白人。研究人员认为，种族主义及由此导致隔离的社区、社区医院数量偏少、慢性疾病发病率增加，以及获得医疗保健机会的不平等是罪魁祸首。“从奴隶制到大规模监禁和种族主义，再到今天各种显性和隐性政策阻碍非洲裔美国人实现美国梦，采取直接行动改变建立在压制、压迫以及权力和财富高度集中上的美国制度，这一点刻不容缓。”

各种仇恨犯罪呈现不断蔓延态势

当前，美国社会不同族群间的矛盾与对立日益严重。根据加州州立大学圣贝纳迪诺分校仇恨与极端主义研究中心的数据，2018年美国30个城市的仇恨犯罪激增了10%。最近几个月发生的枪击案当中有很多与凶手的种族仇恨心理有关，这给美国社会增添了新的不安。

美国南方贫困法律中心今年发布的报告显示，2018年美国登记在册的仇恨团体总数增至1020个，其中白人民族主义团体数量激增了50%。南方贫困法律中心表示，在过去4年里，仇恨团体的数量逐年增长，增幅为30%。另据美国人口普查局预测，到2044年白人将不再是多数。这加剧了人们的恐惧和沮丧，形形色色的白人至上主义和白人民族主义团体如雨后春笋般出现，目前持有白人至上主义观点的政客至少在3个州当选为州长。

美国南方贫困法律中心的报告认为，日益加剧的种族分化是政治极化和政治分裂的重要因素，这在2018年中期选举得到了更加明显的体现。选出共和党众议员的选区，主要是那些白人较多、经济欠发达、教育水平低于全国平均水平的地区，而民主党当选的选区则以多元种族、受教育程度高、年轻人多为主要特征。“当前的美国政治中，反移民、反穆斯林、攻击少数族裔的言论不绝于耳，在这样一种政治氛围下，各种仇恨犯罪不断蔓延的态势将延续下去，并伴随我们很多年。更令人忧虑的是，如果仇恨团体不相信政治途径能够解决他们的忧虑，那么愤怒和不安就会演变为更多的独狼式暴力袭击。”报告忧心忡忡地写道。

种族问题凸显美国现行制度缺陷

种族不平等问题是美国社会的一大痼疾。联合国消除种族歧视委员会第九十三届会议报告，以及联合国当代形式种族歧视问题特别报告员根据联合国大会决议撰写的报告指出，美国社会长期存在白人至上、煽动种族歧视和仇恨言论等现象。

美国圣路易斯华盛顿大学非洲裔美国人研究系主任杰拉尔德·厄尔利对本报记者说，种族问题在美国社会之所以长期存在，从本质上讲是美国制度的“无能为力”。厄尔利解释说，尽管明面上的种族隔离和歧视早已不复存在，但是人们心里的种族界限挥之不去。美国许多城市都存在所谓的白人社区和非洲裔社区，非洲裔社区往往破败不堪，当地政府收不上来更多的税，也就没有钱来建设好的学校、公立医院等，造成恶性循环。而美国政治也处在前所未有的分裂当中，在社会关注的重大议题上失去了达成共识、推进共识的能力，更无法拿出魄力打破上述恶性循环。

美国智库哈德逊研究所高级研究员德穆斯认为，无论是层出不穷的种族歧视，还是日益泛滥的仇恨犯罪，在一定程度上反映出“民主陷入了危机”。“为什么分裂成为美国政治如此突出的特征？”近几十年来，美国国会将大量专业性质的立法授权给行政机构来完成，国会只是简单地对立法进行通过还是否决的投票。而行政机构已经深深地被利益集团“俘获”，通过的法律往往是经过内部集团各种交易后完成的，在民众眼里是“坏的法律”。精英阶层的观点能够更好地影响国家政策，民众的诉求常常被忽视，淹没在了官僚体系里，最终狭隘和愤怒的声音演变成了暴力乃至歧视。

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2019年09月03日 17 版）

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