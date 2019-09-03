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芭蕾“花木兰”惊艳纽约

本报驻联合国记者  李晓宏

2019年09月03日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　日前，纽约林肯艺术中心大卫·寇克剧院座无虚席。茫茫戈壁边关，黑云压城。一束光波伴着袅袅烟雾倾泻而下，打亮了舞台上席地而坐、身披铠甲的将军，她挽长弓、射天狼。悠远的古琴声拉开芭蕾舞剧《花木兰》的序幕。

　　作为中外文化交流重点项目和纽约“中国文化日”系列活动的开幕展演，由中国辽宁芭蕾舞团历时3年打造的原创芭蕾舞剧《花木兰》，将中国传统英雄故事与西方经典艺术形式完美融合，演绎英雄孝悌忠信的民族精神和家国情怀。

　　舞台上，牧童短笛，织机声声，山水田园间男耕女织，人们日出而作，日落而归。衣袂飘飘的少女木兰起舞，一套糅合了中国武术、民族舞和西方芭蕾的舞蹈动作，让观众眼前一亮。舞剧以温馨宁静的柔性力量，开启第一幕。

　　伴着猎猎旌旗、隆隆战鼓，木兰手中的长棍舞动如飞、挟风带雷。该剧在创作上采用通俗易懂的表现手法，将木兰少女时的天真、出入军营的无助、征战沙场的英勇、辞官归乡的豁达一一呈现。唯美浪漫的色彩、精湛曼妙的舞姿、跌宕起伏的剧情，使近两个小时的表演扣人心弦、高潮迭出，剧院里掌声此起彼伏。

　　“演员表现力很强。加上弓、箭、棍等兵器的运用，整台舞剧给人的感觉非常不同。”在华尔街工作的露西从迪士尼动画片中认识了“木兰公主”，今天看到了“中国如何用芭蕾舞剧讲述这个传奇”。

　　“既不失传统的根，又有文化新意。”中国驻纽约总领事黄屏表示，《花木兰》的创作团队用舞蹈这个世界语言探索民族精神的时代表达。美国观众从中可以看到，今天的中国接续历史又承接当代，积淀深厚又活力充沛，更加自信也更加开放。

　　“观看这类剧目是亲近民族文化的生动课堂。”纽约华人社团联席会代表谢刚说，文化的交流互鉴，有助于不同国家、不同文化背景的人打开心扉、拉近距离。

　　（本报纽约电）  


　　《 人民日报 》（ 2019年09月03日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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