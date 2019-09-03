“感知中国”庆祝中蒙建交70周年系列文化活动在蒙古国正式启动

本报乌兰巴托9月2日电 （记者霍文）由中国国务院新闻办公室，中国驻蒙古国大使馆，中国内蒙古自治区人民政府以及蒙古国教育、文化、科学和体育部，乌兰巴托市政府共同主办的“感知中国”庆祝中蒙建交70周年系列文化活动启动仪式2日在乌兰巴托举行。

中宣部副部长蒋建国，中国驻蒙古国大使邢海明，中国内蒙古自治区党委宣传部部长白玉刚以及蒙古国教育、文化、科学和体育部长巴特尔毕勒格，乌兰巴托市长阿玛尔赛汗等中蒙两国官员及各界代表共数百人参加了当天的活动。

蒋建国在致辞中表示，中蒙建交70周年之际，在蒙古国举办“感知中国”系列文化活动是落实中蒙两国元首共识的重要举措。文化交流是促进民心相通的桥梁和纽带，是中蒙全面战略伙伴关系的“润滑油”和“黏合剂”。

他说，这次“感知中国”系列文化活动内容丰富、形式多样，相信通过这一系列活动，更多蒙古国民众将深入了解中国、感受中国人民的深情厚谊。

邢海明在致辞中说，70年来，中蒙两国人民胼手胝足、守望相助，结下了深厚的友谊，成为邻国间友好关系的典范。近年来，两国高层频繁互动，交流日益广泛、合作不断加深。他说，中蒙两国文化各具特色，丰富多彩。文化交流必将为两国关系发展奠定更为坚实的民意基础。

巴特尔毕勒格代表蒙古国政府对“感知中国”庆祝中蒙建交70周年系列文化活动在蒙古国启动表示祝贺。他说，蒙中两国山水相连，历史文化交流源远流长。“感知中国”系列文化活动内容丰富、形式多样，相信会受到蒙古国人民的欢迎。

白玉刚表示，今天，我们带来了7个方面20多项丰富的展示活动。希望通过这样的展示活动，让蒙古国民众、各界人士更好地了解中国、了解中国内蒙古自治区的繁荣与发展，进一步推动双方的交流与合作。

此次系列文化活动将持续至本月6日。

9月1日，由中国国家广播电视总局主办的“视听中国，全球播映”蒙古国启动暨纪录片《习近平治国方略：中国这五年》蒙古语首映式在乌兰巴托举行。

《 人民日报 》（ 2019年09月03日 03 版）

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