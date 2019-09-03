世界越来越担忧美国单边主义行径

“中美经贸摩擦持续越久，对美国的负面影响将越来越明显。”法国巴黎政治学院亚洲问题研究专家博大安近日在接受本报记者专访时表示，相关调查研究显示，经贸摩擦加剧美国经济下行风险，“美方一意孤行，不断采取错误策略，给包括美国在内的世界经济造成负面影响，这种态势令人担忧”。

博大安说，美国退出伊核问题全面协议、退出气候变化《巴黎协定》等，不但对美国的国际声誉造成影响，而且冲击了国际秩序，安全问题、气候变化、援助发展等全球问题的解决也将受此影响。“美国的所作所为，令世界形势更为复杂。世界越来越担忧美国的单边主义行径。”

在博大安看来，美方一些人自恃霸权，满脑子都是零和博弈的陈旧思维，面对中国的发展无法摆正心态。从美国的角度看，主动挑起经贸摩擦，符合美方一些政客的政治需要。

博大安强调，坚持多边主义是大势所趋、人心所向。回望历史，正是各国和平解决冲突的愿望，促成了多边主义的发展。只有建立在国际法与规则基础上的多边主义，才能促进国际贸易与世界经济的发展，维护来之不易的和平。这在当前尤为重要。没有国家希望经贸摩擦愈演愈烈，欧盟愿意促进多边主义与自由贸易。

博大安认为，中美双方应该按照两国元首共识所确定的原则和方向，在平等和相互尊重基础上，继续寻找解决之道。

（本报巴黎9月2日电）

《 人民日报 》（ 2019年09月03日 03 版）

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