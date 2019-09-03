图为莫斯科航展上的AG600大型水陆两栖飞机模型。

新华社记者 白雪骐摄

8月27日至9月1日，第十四届莫斯科国际航空航天展览会（简称莫斯科航展）在俄罗斯莫斯科州茹科夫斯基市举行。航展期间，33个国家的800多家航空航天企业、科研单位集中展示数千项新产品、研发成果和设计方案，吸引近60万人次前来参观。

中国受邀成为莫斯科航展首次设立的主宾国，重装亮相本次航展。这也是莫斯科航展历史上中国参展企业最多、展出面积最大的一届。在俄方为中方单独设置的主宾国展厅中，各国参观者领略中国航空航天业的诸多新成果。中国参展方对加强国际合作充满信心，俄罗斯业界人士对拓展俄中合作领域满怀期待。

“中国馆展示的先进技术给我留下深刻印象”

走近航展展览区域，以红色为主色调的中国馆格外醒目。主宾国展厅室内总面积约3000平方米，室外展出区约420平方米，共有17家单位参展，既有航空航天业内的传统国有领军企业，也有近年来发展迅速的民营航空航天公司，还有高校科研团队。

在首次亮相莫斯科航展的翼龙Ⅱ无人机展示样机前，几名俄罗斯军人正观看机腹的侦察设备。

中俄联合研制的CR929远程宽体客机驾驶舱和客舱1∶1展示样机前，各国参观者络绎不绝，俄罗斯总统普京也亲自登机参观。俄罗斯《观点报》报道称，该科技项目对俄中两国相关领域合作具有重要意义，期待早日取得成果。据悉，该项目目前已完成联合概念定义阶段工作，正在选择供应商，双方团队将进一步密切合作，全面推进项目完成。

格利高里是一名从事航空航天领域专业报道的资深记者。他说：“中国馆展示的先进技术给我留下深刻印象。我参与报道过数届莫斯科航展，每届航展上中国展团的展品都令人眼前一亮。”俄罗斯萨马拉国立航空航天大学教授弗拉基米尔·兹维洛夫表示：“从观众角度来看，中国展厅展品丰富而惊艳；从专业角度而言，中国有关技术产品已达到国际先进水平。”

“中国航空航天领域的进步与成就令人赞叹”

主宾国展厅内，中国航天科技集团展台居中而立，集中展示长征二号丁、长征三号乙、长征七号、长征十一号等运载火箭和商用微波遥感卫星、东方红五号通信卫星以及火星探测器等模型。采用无污染推进剂的长征八号中型运载火箭外观图、东方红三号全电推通用型通信卫星平台的模型首次亮相莫斯科航展。

前来观展的洽谈者络绎不绝。“白俄罗斯通信卫星”项目地面测控站负责人德米特里·扎卡柳金是莫斯科航展的常客，他负责的项目便是与中国合作开展的——2016年1月，中国和白俄罗斯合作的白俄罗斯一号通信卫星在中国西昌发射成功，这是白俄罗斯拥有的第一颗通信卫星，也是中国首次向欧洲地区用户提供整星在轨交付服务的卫星。“中国航空航天领域的进步与成就令人赞叹。”扎卡柳金说，“中国展团带来的展品充分展现了中国技术的先进水平，希望未来能与中国伙伴进行更多更深入的合作与交流。”

北京蓝箭空间科技有限公司（简称蓝箭航天）展台上，并排陈列着其自主研发的5款“朱雀”系列运载火箭模型和1台“天鹊”80吨液氧甲烷发动机全尺寸模型，向来宾展现中国民用商业航天开拓国际市场的能力。

中国西北工业大学开我国无人机研究之先河，实现了我国首个无人机技术与整条生产线出口，是欧盟QB50项目（欧盟大气层探测计划）亚洲区总协调单位。在该校展出的“魅影”太阳能无人机模型前，各国航空电子企业专家好奇地询问该飞机为何阴天也能飞，摄影记者纷纷驻足拍照。

近年来，兹维洛夫经常往来于俄中两国之间，在北京、南京、西安等地的航空航天高校交流并举办讲座。他说：“中国年轻一代学者与工程师后劲十足，中国拥有丰富的人才储备，我对中国未来航空航天科技发展充满信心。”

“航空航天领域合作将向更深更广层次拓展”

莫斯科航展不仅是各国航空航天设备厂商比拼实力的舞台，也为各方交流合作提供了平台。俄罗斯工业和贸易部是本届航展主办方，部长曼图罗夫出席主宾国开馆仪式时表示，受俄方邀请，中国成为莫斯科航展首次设立的主宾国，这再次证明俄中在航空航天领域的战略协作关系，“此次航展将为俄中航空航天合作事业注入新动力”。

中国工业和信息化部部长苗圩在开馆仪式上表示，中国愿以本届展会为契机，同世界各国一道，广泛开展国际交流和经贸合作，共同推动世界航空航天事业发展，为世界各国人民共享航空航天技术发展成果、增进人类福祉贡献更多中国智慧、中国方案、中国力量。

“航展期间，包括俄罗斯航天公司在内的多国企业前来洽谈合作，既有老朋友也有新伙伴。”中国航天科技集团下属中国长城工业集团有限公司董事长刘强告诉本报记者，航空工业是全球性产业，开放合作是这一行业的重要“基因”。中国航空工业借助莫斯科航展等重要国际平台，继续加快“走出去”步伐，融入全球航空产业链，在开放与合作中不断提升中方在全球航空产业链中的能力。

蓝箭航天是首次参加莫斯科航展的一家中国民营航天企业。总裁张龙告诉记者，近年来，中国民营航天领域发展迅速，正快速参与到国际供应链中。希望此次参展能够加强与俄罗斯和其他欧亚伙伴在动力技术、材料、机械加工等方面的磋商合作。

俄罗斯国家航天公司总裁罗戈津在谈及俄中潜在合作领域时表示，公司计划不久后邀请中国代表团参观位于俄远东阿穆尔州的东方航天发射场，希望在参观期间与中方讨论航天合作意向。“俄中在航空航天领域合作将向更深更广层次拓展。”

（本报莫斯科9月2日电）

《 人民日报 》（ 2019年09月03日 03 版）

(责编：岳弘彬)