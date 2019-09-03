美国加州南部游船失火 34人失踪

新华社洛杉矶9月2日电（记者黄恒 谭晶晶）美国加利福尼亚州南部文图拉县圣克鲁斯岛附近海域一艘游船当地时间2日凌晨发生火灾。加州圣巴巴拉县消防局证实，目前船上已有5人获救，34人失踪。

截至当地时间2日上午8时，美国海岸警卫队和消防部门仍在灭火施救。

驻扎在洛杉矶的美国海岸警卫队和文图拉县消防局发布的消息说，起火船只搭载了超过30名潜水游客，于2日凌晨3时30分左右发出火警求救信号，事发时该船位于圣克鲁斯岛北侧海面。目前救援行动还在进行，已有人员伤亡但具体数字尚待确认。海岸警卫队还在附近海域和岛上搜救幸存者。

当地媒体报道说，起火船只核定最大载员46人，属于圣巴巴拉县一家经营潜水游项目的船只租赁公司。这种潜水游船，船员一般睡在甲板上，游客睡在甲板下的船舱中。

圣克鲁斯岛距加州南部海岸约50公里。

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