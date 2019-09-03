王毅同朝鲜外相李勇浩举行会谈

新华社平壤9月2日电（记者江亚平 程大雨）9月2日，国务委员兼外长王毅在平壤万寿台议事堂同朝鲜劳动党中央政治局委员、外相李勇浩举行会谈。

王毅表示，今年是中朝建交70周年。习近平总书记对朝鲜的国事访问取得巨大成功，具有里程碑意义，极大增进了中朝传统友谊与战略互信，推动两党两国关系进入新的历史时期。维护好、巩固好、发展好中朝友好合作关系，是中国政府坚定不移的方针。中方愿同朝方尽快、全面落实好习近平总书记和金正恩委员长达成的重要共识，办好中朝建交70周年纪念活动，推动友好交往，促进务实合作，密切在国际舞台上的沟通配合，把两党两国最高领导人的意志切实转化为双方共同行动，推动中朝关系实现更好发展。

王毅强调，70年来，无论国际风云如何变幻，中朝双方始终风雨同舟，并肩前行。这源自于两国共产党领导的社会主义国家本质属性和历代领导人的战略引领。当前中国全党上下正在深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，朝着实现“两个一百年”奋斗目标砥砺前进。朝鲜正在实施新战略路线，经济社会各项事业不断取得新进展。我们相信，在双方共同努力下，站在新起点上的中朝关系必将展现出更为旺盛的生命力，迎来更加美好的未来。

李勇浩表示，去年以来，金正恩委员长四次访华，习近平总书记2个月前成功访朝。朝中最高领导人一年内五次会面，就继承发展朝中传统友谊和友好合作达成重要共识，共同开启了朝中关系新时代。王毅国务委员的到访是两国庆祝建交70周年活动的重要组成部分，体现了中方对落实两党两国最高领导人崇高意志和推动朝中关系发展的高度重视。李勇浩说，坚定不移地推进朝中友好与合作，是朝鲜党和国家始终不变的立场。朝方愿同中方一道，隆重庆祝朝中建交70周年，推动新时代朝中关系取得更大发展。李勇浩祝贺中华人民共和国成立70周年，衷心祝愿中国人民在以习近平同志为核心的党中央领导下，在实现中华民族伟大复兴的新长征路上取得新的更大成就。

王毅介绍了当前香港局势以及中方立场举措。李勇浩表示，朝方已多次表明在香港问题上的立场。我愿再次重申，香港是中国的香港，外部势力不应干涉。朝鲜党和政府坚决支持中国党和政府维护“一国两制”，捍卫国家主权和领土完整。

双方就朝鲜半岛局势深入交换意见，相互通报了最新情况，同意继续就此保持密切沟通，为维护地区和平稳定作出更大贡献。

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