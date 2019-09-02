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“中国梦·大国工匠”共话工匠精神与青少年成长

2019年09月02日14:17  来源：人民网
 
“中国梦·大国工匠”共话工匠精神与青少年成长

精神引领、铸魂育人、劳动为美、传承匠心，用劳模精神促进学生个人学业的进步和未来人生的发展。8月31日，以“中国脊梁 强国一代”为主题的“中国梦·大国工匠”全国宣讲活动走进衡水一中唐山分校，全国劳动模范王军、全国模范教师张国和孙楠、首都劳动奖章获得者王泽旭与全校3000多名师生“共话工匠精神与青少年成长”，同奏“中国梦·劳动美”时代华章。

大讲堂与该校新生军训汇报演出和开学典礼融为一体，是以“精益求精、追求极致”的工匠精神激发学生们学习热情，通过聆听劳模的成长故事，点亮理想信念，树立远大目标，引领校园文化建设，助力核心素养的培育。

中国职工国际旅行社总社副总经理王宗昌表示，弘扬劳模精神和工匠精神是新时代的呼唤，希望同学们能以劳动模范为楷模、以大国工匠为榜样，立志报效祖国，挺起中国脊梁，争做强国一代，在为实现中华民族伟大复兴中国梦的奋斗中实现青春梦想。

全国劳动模范王军以“匠心成就梦想”为主题发表演讲， 用自身的例子诠释了劳模工匠的品质：爱岗敬业、争创一流、拼搏奋斗、勇于创新；淡泊名利、甘于奉献、紧密协作、精益求精。

(责编：黄晓蔓(实习生)、常红)
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