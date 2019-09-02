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英国教育部宣布将大幅提高教师起薪

2019年09月02日21:57  来源：新华网
 

　　新华社伦敦9月2日电（记者张代蕾）英国教育部2日宣布，将大幅提高新入职中小学教师的薪酬待遇，计划在2022至2023学年之前把教师的平均起薪从每年2万多英镑（1英镑约合1.21美元）提高到3万英镑。

　　教育部声明说，这是英国教育行业几十年来最大规模的薪酬改革，资金将源自英国首相约翰逊上周宣布的140亿英镑教育投资计划。

　　根据当天公布的计划，从本月起，英国政府还将大幅增加对教师养老金政策的资助，以确保教师最高能享受到其工资23.6%的养老补贴。

　　英国教育部的统计数据显示，目前英格兰和威尔士地区的教师最低薪酬为每年2.372万英镑，伦敦市区的教师起薪略高，为每年2.96万英镑。

　　近年来，英国不少中小学校一直面临教师短缺难题。调查显示，受工作压力大、薪酬低和养老金缩水等因素影响，英国大约4成教师从教不满5年就选择放弃教职。

(责编：燕勐、杨牧)
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