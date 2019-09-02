新华社莫斯科9月2日电 专访：媒体合作有助于增进俄中民众的文化认同——访俄罗斯记者协会主席索洛维约夫

新华社记者刘洋

“文化认同对于发展俄中关系十分重要，媒体合作在这方面发挥着积极作用。”俄罗斯记者协会主席弗拉基米尔·索洛维约夫日前在接受新华社记者专访时说。

“媒体传播的不仅仅是新闻，也包括文化和历史知识。”曾经长期担任全俄电视广播公司纪录片部负责人的索洛维约夫说，中国电视台制作的许多纪录片水平非常高，给他留下了深刻印象。他认为，俄中媒体应签署更多协议，为两国电视、互联网和广播等媒体平台提供共同制作或互换的内容，从而更多更好地介绍两国传统和历史，增进两国民众对彼此文化的了解和认同。

索洛维约夫说，当前俄中媒体合作关系发展良好，多家中国媒体开设了俄语频道，在俄境内用俄语进行报道。与此同时，俄罗斯一些地方媒体也开设了中文报道节目。

索洛维约夫说，俄中媒体在本国及邻国影响力覆盖了相当多的人。两国也在继续扩大本国媒体在世界其他国家的播出，如“今日俄罗斯”电视台、俄罗斯卫星通讯社和中国中央电视台都在积极推动这项工作。

索洛维约夫还表示，俄中两国必须与假新闻做斗争。他说，目前全世界新闻信息流量巨大，必须学会对其进行正确的判断和过滤，否则混杂其中的假新闻可能引发混乱。

“人类正处于进入数字时代的过渡期。”索洛维约夫指出，广播、报纸、电视上的内容都在向互联网转移，这一过程并不简单，俄中两国应当共同思考媒体未来可能将面临的前景。

索洛维约夫认为，科学和技术的发展如此迅速，以至于人们甚至很难想象10年之后将通过何种载体来获取信息。与此同时，记者的工作方式也正在变化，今天的记者需要拥有过去记者所不具备的多媒体报道技能。所有这些问题和挑战都值得俄中两国媒体人进行交流和探讨。

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