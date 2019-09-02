联合国教科文组织颁布2019年国际扫盲奖获奖名单

新华社巴黎9月2日电（记者陈晨）总部位于巴黎的联合国教科文组织2日发布公告说，来自阿尔及利亚、哥伦比亚、印度尼西亚、意大利和塞内加尔的五个组织或项目获得2019年国际扫盲奖，颁奖仪式将在9月8日国际扫盲日举行。

教科文组织的国际扫盲奖目前由中国资助的“孔子扫盲奖”和韩国资助的“世宗王扫盲奖”两部分组成。

今年，“孔子扫盲奖”将颁给哥伦比亚“学校工程”项目、印度尼西亚“巴萨巴厘维基”项目和意大利“告诉我”项目。

“学校工程”项目由哥伦比亚安蒂奥基亚省建筑部门发起，旨在向未受过职业培训的工人提供西班牙语和英语扫盲课程；“巴萨巴厘维基”项目动员巴厘岛和国外的人们共同保护和弘扬当地语言；“告诉我”项目通过以戏剧为基础的教学方法提高移民的识字技能。

“世宗王扫盲奖”由阿尔及利亚国家成人教育和扫盲办公室与塞内加尔纺织纤维发展公司获得。

本年度国际扫盲奖评选活动的主题是“扫盲和多语现象”。教科文组织总干事阿祖莱在公告中说：“扫盲是任何形式的优质包容性教育的起点。这就是为什么我们必须支持世界各地的许多倡议，使扫盲成为现实。”

“世宗王扫盲奖”和“孔子扫盲奖”是分别根据韩国和中国政府提议，在1989年和2005年通过教科文组织批准设立的奖项。

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