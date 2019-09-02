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德国东部两州选举右翼政党势力大增

2019年09月02日20:37  来源：新华网
 

　　新华社柏林9月2日电（记者 张远 任珂）德国东部勃兰登堡州与萨克森州1日举行州议会选举。根据当晚发布的出口民调结果，右翼民粹主义政党选择党得票率较5年前大幅增加，成为两州州议会第二大政党。

　　德国电视一台发布的出口民调结果显示，在勃兰登堡州，社会民主党获得26.2%的选票，选择党获得23.7%的选票，德国总理默克尔所在的基督教民主联盟（基民盟）得票率15.6%，绿党得票率10.8%，左翼党得票率10.7%。

　　在萨克森州，基民盟获得32.1%的选票，选择党获得27.5%的选票，左翼党得票率10.4%，绿党得票率8.6%，社会民主党得票率7.7%。

　　值得注意的是，同5年前的两州州议会选举结果相比，选择党得票率大幅增加，在两个州都成为第二大党。选择党本次在勃兰登堡州得票率是5年前得票率12.2%的近两倍，在萨克森州是5年前得票率的近三倍。

　　由于德国主流政党先前均表态不会与选择党合作，选择党可能无法进入州政府，只能作为州议会中的反对党。

　　德国多家媒体分析说，选择党在两州支持率大幅增加，一方面是德国东部地区反对政府现行移民政策的情绪较高；另一方面是政府决定2038年前逐步关闭所有煤电厂，触及当地不少煤矿工人的利益。另外，德国东西部社会经济多年来发展不均衡，致使不少东部地区民众不满。

　　德国选择党2013年成立，反对默克尔政府的难民政策，并反对德国过多参与欧盟事务。2017年9月德国联邦议院选举后，选择党成为联邦议院内的最大反对党。

(责编：燕勐、杨牧)
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