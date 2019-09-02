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新研究称自闭症诊断正变得“边界模糊”

2019年09月02日20:36  来源：新华网
 

　　新华社北京9月2日电　《美国医学会杂志·精神病学卷》刊载的一项新研究说，过去50年中，自闭症确诊人群与普通人群之间的差异在缩小，照此趋势发展，自闭症诊断的边界将变得过于模糊，以致失去意义。

　　近年来全球自闭症确诊率大幅上升。据介绍，美国的自闭症确诊率已从1966年的0.05%增至目前的约2%，增幅近40倍。

　　加拿大蒙特利尔大学精神病学系教授洛朗·莫特龙领衔的国际团队回顾了1966年至2019年间发表的11项关于自闭症的荟萃分析，其中包含了近2.3万名自闭症确诊患者的相关数据。研究人员认为，自闭症患者与普通人群在情感识别、活动规划和大脑容量等7个方面存在差异。

　　研究团队分析了自闭症患者与普通人群之间在上述7个方面的“效应量”变化。“效应量”是一种统计学指标，可以反映两组对象在某项特征上的差异大小。结果发现，在上述7个方面，自闭症患者和普通人群之间的“效应量”在过去50年中都有下降，有5个方面下降超过45%，仅2个方面下降不太明显。

　　莫特龙说，这意味着自闭症患者和普通人群正变得“越来越相似”，自闭症诊断的边界可能会因为“过于模糊而失去意义”。

　　研究人员说，多年来自闭症诊断标准并没有改变，可能是诊断实践的变化导致了这种结果。例如，自闭症诊断标准之一是对他人缺乏明显兴趣，这可以通过多种方式衡量，包括缺乏眼神交流等，但简单的害羞也会造成眼神交流较少。

　　莫特龙认为，将许多疾病特征不显著的人群纳入自闭症研究，会导致自闭症研究取得突破的可能性变低，这或许是过去10年该领域没有重大发现的原因之一。

(责编：燕勐、杨牧)
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