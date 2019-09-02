外交部回应欧盟涉港表态：希望欧方明辨是非

新华社北京9月2日电（记者温馨）针对近日欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼发表的涉港不当言论，外交部发言人耿爽2日表示，希望欧方明辨是非，理解和支持香港特区政府依法止暴制乱，维护香港法治和繁荣稳定。

据报道，莫盖里尼日前称，香港局势发展非常令人担忧。对此，耿爽在当日例行记者会上说，当前，在香港发生的示威游行活动完全超出集会、游行、示威自由的范畴，已经演化为极端暴力行为，严重挑战了香港法治和社会秩序，严重威胁到香港市民的生命财产安全，也严重触碰了“一国两制”的原则底线。如此严重的暴力违法罪行，如果发生在欧洲，相信任何一个欧洲国家政府都不会坐视不理。

“希望欧方明辨是非，理解和支持香港特区政府依法止暴制乱，维护香港法治和繁荣稳定。”他说。

(责编：燕勐、杨牧)