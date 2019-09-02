王岐山会见秘鲁副总统阿劳斯

新华社北京9月2日电（记者孙奕）国家副主席王岐山2日在中南海会见秘鲁副总统阿劳斯。

王岐山欢迎阿劳斯女士来华参加北京世园会国际马铃薯中心荣誉日活动。他表示，近年来，在两国领导人引领下，中秘全面战略伙伴关系发展良好，各领域务实合作高位运行。在中国共产党领导下，新中国70年来发生了举世瞩目的变化，人民生活从温饱不足即将迈入全面小康。解决好14亿人的衣食住行问题，本身就是对人类的重大贡献。中方愿同秘方以2021年中秘建交50周年为契机，不断加深了解、密切往来、增加互信、深化合作，推动两国关系更上层楼。

阿劳斯热烈祝贺新中国成立70周年，表示愿深化两国在经贸、投资、农业、扶贫、科技、教育、文化及孔子学院等领域合作，促进秘中关系更加紧密友好和深入长远发展。

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