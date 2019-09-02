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外交部：翟隽将担任中国政府中东问题特使

2019年09月02日19:46  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京9月2日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

一、应国务院总理李克强邀请，德意志联邦共和国总理安格拉·默克尔将于9月6日至7日对中国进行正式访问。

二、即日起，翟隽大使将担任中国政府中东问题特使。翟隽大使是资深外交官，曾担任外交部副部长，并曾任中国驻利比亚大使、驻法国兼驻摩纳哥大使。翟隽大使外交经验丰富，长期从事对中东地区外交工作，谙熟地区事务。上任后，他将与有关各方建立密切合作关系，积极劝和促谈，为推动地区热点问题妥善解决、实现地区和平稳定发挥积极和建设性作用。

宫小生特使已于上周卸任。过去5年来，宫小生特使多次出访中东问题有关各方并出席相关国际会议，为促进中东地区和平稳定作出了积极贡献。

问：8月29日，意大利总统府称，意总统马塔雷拉授权前总理孔特组建新一届政府。中方对此有何评论？

答：中意两国传统友好，互为全面战略伙伴。中方高度重视发展同意大利的关系。近年来，中意两国在共建“一带一路”等领域开展了富有成效的合作，为各自经济发展作出实实在在的贡献，得到两国民众的一致认可。中方愿同意大利新政府共同努力，继续推动两国务实合作顺利开展，实现互利共赢。

问：据报道，所罗门群岛预计本周将作出与北京建交的决定，并与台湾断交。你能否介绍中方与所方会面的情况？所罗门群岛将何时作出与中方建交的决定？

答：众所周知，世界上只有一个中国。中国政府愿在一个中国原则基础上，同世界各国发展友好合作关系。

问：据报道，8月31日，缅甸和平委员会与克钦、果敢、德昂、若开军等四支缅北民地武在掸邦景栋举行和谈并发表了联合声明。同日，缅国防军将缅北临时停火期延长至9月21日。中方对此有何评价？

答：中方坚定支持缅甸和平进程，一贯主张缅甸各方通过对话协商解决分歧。缅甸和平委员会同有关民地武举行和谈并发表联合声明，缅甸国防军再次延长缅北临时停火期，有利于缓和缅北局势，中方对此表示赞赏。维护中缅边境和平安宁符合中缅两国和两国人民共同利益。希望相关各方继续保持和谈势头，切实延续缅北停火局面。中方将继续为此发挥建设性作用。

问：据报道，美国和塔利班方面即将达成一项协议，报道称中方可能会出席协议签署仪式。中方是否愿提供支持或确保该协议达成？

答：我们注意到有关报道。中方一贯认为阿富汗问题应通过政治方式解决，坚定支持“阿人主导、阿人所有”的阿和平和解进程。我们支持阿富汗问题相关方加强对话，为阿富汗问题的最终解决创造条件。

问：上周末，香港发生了更多的暴力示威。中方是否仍认为特区政府有能力应对当前局面？

答：关于周末发生在香港的一些暴力违法行动，香港特区政府和香港警方已作出表态和回应。我这里要强调的是，中国中央政府坚定支持林郑月娥行政长官带领特区政府依法施政，坚定支持香港警方依法止暴制乱，恢复秩序。

问：上周五，欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼称，香港局势发展非常令人担忧。你对此有何评论？

答：当前，在香港发生的示威游行活动完全超出集会、游行、示威自由的范畴，已经演化为极端暴力行为，严重挑战了香港法治和社会秩序，严重威胁到香港市民的生命财产安全，也严重触碰了“一国两制”的原则底线。如此严重的暴力违法罪行，如果发生在欧洲，相信任何一个欧洲国家政府都不会坐视不理。

希望欧方明辨是非，理解和支持香港特区政府依法止暴制乱，维护香港法治和繁荣稳定。

问：中美双方原计划9月初在华盛顿进行新一轮经贸磋商。但9月1日，双方互相加征了新的关税。原定的磋商计划是否有变？

答：上周，中国商务部新闻发言人已就类似问题作出过回应，表示双方正在讨论这个问题，当前最重要的是为中美双方继续磋商创造必要条件。

关于中美经贸磋商的具体情况和安排请你向中国商务部询问。

问：据报道，日本将派遣特别警察部队在东海争议岛礁进行巡逻。你对此有何评论？

答：中方在钓鱼岛问题上的立场是明确的、一贯的。希望中日双方按照四点原则共识有关精神行事，切实加强危机管控，共同维护东海局势稳定。

(责编：燕勐、杨牧)
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