旅德大熊猫“梦梦”产下双胞胎

新华社柏林9月2日电（记者田颖）德国柏林动物园2日宣布，2017年来到柏林的中国大熊猫“梦梦”日前产下一对双胞胎。这是大熊猫首次在德国产崽。

根据柏林动物园发布的消息，6岁的“梦梦”于当地时间8月31日18时54分诞下第一只大熊猫宝宝，不到一小时后，第二只大熊猫宝宝出生。两只大熊猫幼崽初生体重分别为186克和136克，目前性别不明。

柏林动物园2日清晨通过社交媒体发布消息说：“‘梦梦’当妈妈了，还是双胞胎！我们太开心了，开心得无法言表！”德国当地媒体纷纷跟进报道大熊猫产崽的新闻。

柏林市长米夏埃尔·穆勒向柏林动物园发去祝贺信说：“真是个好消息！整个柏林都为大熊猫宝宝的到来而高兴。很快，柏林人就要涌向动物园一睹大熊猫宝宝风采了。”

“梦梦”和雄性大熊猫“娇庆”于2017年6月抵达柏林。根据柏林动物园与中国野生动物保护协会签署的大熊猫保护研究合作协议，这对大熊猫将在德国“常驻”15年。

柏林动物园说，“梦梦”虽然第一次当妈妈，但表现相当不错，每2小时至3小时喂一次奶，并和幼崽保持亲密接触，她的体温可以为幼崽保暖。

柏林动物园为应对此次大熊猫产崽，还邀请两名中国大熊猫繁育专家前来支援。园方表示，将与中国专家密切合作，协助“梦梦”抚育大熊猫幼崽。

中国政府曾在1980年将一对大熊猫作为国礼赠予联邦德国，落户于柏林动物园；1995年，柏林动物园又从中国租借了一只雌性大熊猫。2012年，这3只大熊猫中的最后一只离世。“梦梦”和“娇庆”的到来让德国民众再一次近距离感受大熊猫的风采。

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