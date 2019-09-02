报道卢沟桥事变第一人：方大曾的故事开启走向国际步伐

人民网北京9月2日电（记者 郑海鸥）近日，第二十六届北京国际图书博览会期间，《方大曾：消失与重现》英文版、《方大曾：遗落与重拾》英文版在举行了首发仪式。随后，新世界出版社与韩国耕智出版社、印度通用图书公司、阿拉伯科学出版社、土耳其卡努出版集团就《方大曾：消失与重现》阿文版、印地文版，《方大曾：遗落与重拾》韩文版，《珍藏方大曾》土耳其文版签订了版权输出协议。

据悉，方大曾是报道卢沟桥事变第一人，战地记者的先驱、杰出的摄影家。在抗战前线，方大曾完成了《前线忆北平》《保定以南》《保定以北》等多篇报道，并向外传递了大量拍自前线的照片，被后辈称为中国的罗伯特·卡帕。1937年9月18日，他在保定写完战地通讯《平汉线北段的变化》后，由蠡县寄出，此后再无消息。

1999年，央视记者冯雪松开启了寻找方大曾之旅——他通过在保定等地的寻访，拍摄了纪录片《寻找方大曾》，又进行多年资料考证、寻访研究和田野调查。20年来，他先后拍摄了纪录片《寻找方大曾》并出版了多部著作。2016年，《方大曾：消失与重现》与《方大曾：遗落与重拾》两本图书的中文版相继问世，社会反响强烈。

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