新华社平壤9月2日电 通讯：飞行爱好者“打卡”地——探访朝鲜美林航空俱乐部

新华社记者江亚平 程大雨

头顶白云悠悠，脚下麦田青青。远处丘陵起伏，近处农舍平整。清澈的大同江蜿蜒流过平壤市，不远处的标志性建筑柳京饭店和主体思想塔清晰可见。这是新华社记者近日在平壤东郊乘坐平壤美林航空俱乐部的超轻型飞机时看到的画面。

美林俱乐部因位于平壤东郊的美林地区得名，总占地面积13万平方米。自2016年7月正式营业以来，该俱乐部已经吸引了2万多名飞行爱好者和国内外游客前来空中遨游，俯瞰平壤美景，饱览湖光山色，体验飞行乐趣。

这家俱乐部目前主要运营六条旅游航线，飞越平壤各大著名景点或环绕机场上空。票价视飞行距离从20美元到200美元不等，本地居民可以享受优惠票价。

俱乐部负责人宋哲男告诉记者，俱乐部目前共有25架名为“蜜蜂”的超轻型飞机，均为朝鲜自主研发生产，每架飞机总载重量为180公斤，乘客的重量不能超过100公斤。俱乐部有飞行员15人，他们入职前都在飞行学校接受过3年以上的系统培训，飞行技术扎实。俱乐部另有数十名地面技术服务和管理人员。

他强调，俱乐部始终把安全与服务放在第一位，开业3年多从未发生安全事故。“首先，我们飞行员的飞行技术过硬。其次，我们使用的是超轻型飞机，就算发动机在空中发生故障，也可以靠滑翔安全降落。第三，技术人员定期维护，始终确保飞机性能良好。另外，在机场风速风向不符合安全规定时，我们会暂停飞行服务。”

俱乐部首席飞行员姜真成此前在空军服役，有6年驾驶战斗机的经验。他对记者说：“尽管我有丰富的飞机驾驶经验，但来这里后，根据这里飞机的特性，我又重新进行了理论学习，并进行了一个月的操作训练，这才有了正式上岗的资格。”

谈到俱乐部的未来发展前景，宋哲男表示，除现有的乘机体验项目外，美林航空俱乐部还打算打造一个综合性的飞行娱乐服务基地，如开设飞行指导课程，让具备一定飞行基础的游客有机会自己驾机翱翔等。此外，他们还计划在其他城市建设分部，拓展业务。

“再过两年，我们的基础设施会更加完善，服务体系和飞行体验项目也会扩展。你到时再来，一定会获得更愉快美好的飞行体验。”

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