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阿根廷采取外汇管制措施减少金融市场波动

2019年09月02日16:18  来源：新华网
 

　　新华社布宜诺斯艾利斯9月1日电 阿根廷总统毛里西奥·马克里9月1日签署一项法令，宣布将采取一系列外汇管制措施以减少金融市场波动。

　　法令规定，即日起至年底，阿根廷出口商应在阿央行规定条件和期限内，将出口所得外汇汇至阿根廷。法令还规定在阿根廷外汇市场购买外币、贵金属及向国外转账时需提前获得相关授权。阿央行当天随后发布公告，公布相关具体措施，包括满足一定条件的个人每月可购外汇或向境外汇款限额为1万美元等。

　　阿根廷财政部长埃尔南·拉昆萨当晚接受当地媒体采访时表示，阿政府采取的措施为“过渡性”措施，旨在防止未来通货膨胀、贫困和社会不公平现象恶化。

　　分析人士指出，阿根廷政治选举和金融动荡等不稳定因素增多，市场兑换美元需求持续升高。政府启用外汇储备控制汇率效果有限，进而采取外汇管制措施，防止外汇进一步流失。这些措施一定程度上可稳固国家经济正常运作，维持经济活动水平，保障就业，不过也引发投资者对政府过度控制汇率的担忧和指责。

　　8月以来，阿根廷外汇储备急剧下降。阿央行数据显示，阿根廷外汇储备8月12日为657.36亿美元，8月28日降至569.53亿美元。

　　8月11日，阿根廷举行总统选举初选。反对派候选人阿尔韦托·费尔南德斯得票率超过47%，领先马克里约15个百分点。费尔南德斯主张采取外汇管制和贸易保护主义等政策，引发市场对阿根廷经济前景和国际融资能力的担忧，导致阿根廷金融市场震荡多日。阿根廷比索对美元汇率一度大跌近25%。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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