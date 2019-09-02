“中俄经典与现代文学作品互译出版项目”已翻译出版作品94部

新华社北京9月2日电（记者史竞男）记者从中国文字著作权协会获悉，由中国国家新闻出版署和俄罗斯出版与大众传媒署指导的“中俄经典与现代文学作品互译出版项目”日前已翻译出版100部计划作品中的94部，包括“中国文库”的《聊斋志异》《20至21世纪中国戏剧选》和“俄罗斯文库”的《地灵》《秘密走廊》等。

据介绍，该项目由中国国家新闻出版署和俄罗斯出版与大众传媒署批准、中国文字著作权协会和俄罗斯翻译学院组织实施。自2013年5月启动以来，在中俄两国政府主管部门和两国使馆的指导支持下，每年都有新书翻译出版并推向市场，产生了良好的社会反响。

截至2019年8月，中方已翻译出版俄罗斯作品56部，俄方翻译出版中国作品38部，项目第一阶段工作基本完成并即将启动第二阶段百种书目遴选工作。

中国文字著作权协会总干事张洪波表示，中俄互译出版项目是中俄两国政府间的重要人文交流与合作项目，如今已走向民间、走向大众、走向千家万户。在中俄建交70周年之际，该项目进入第二阶段将进一步增进两国民众的相互了解，促进两国人文领域的交流合作。

张洪波透露，应中俄两国读者要求，双方将推出该项目的电子书和有声书，进一步扩大社会影响力，让更多对中俄文学感兴趣的读者实现方便快捷阅读。

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