《天使陷落》蝉联北美周末票房榜榜首

新华社洛杉矶9月1日电（记者高山）随着暑期放映季结束，北美电影票房趋于平淡。本周末北美电影票房榜的前12名票房总额还不到7000万美元，狮门影业发行的动作片《天使陷落》虽然周末3天入账只有1157万美元，却轻松蝉联北美周末票房榜冠军。

好莱坞主要的几大电影公司本周末没有投放新片。本周末上映的新片中仅有两部在大范围影院投放，均未能闯入北美周末票房榜前十。没有强力竞争对手的《天使陷落》得以继续领跑。《天使陷落》是杰拉德·巴特勒主演的“陷落”系列影片第三部，前两部分别是2013年上映的《奥林匹斯的陷落》和2016年的《伦敦陷落》。《天使陷落》讲述了一名美国特工遭错误指控，为洗刷冤屈，不得不亡命求生并奋力找出真凶的故事。

本周排名第二的依然是环球影业发行的喜剧电影《好小子们》，周末3天入账919万美元。该片讲述了3名美国青春期少年的“叛逆冒险之旅”。

迪士尼的“真兽版”《狮子王》周末3天入账670万美元，排名第三。这部改编自迪士尼1994年经典动画片的影片自7月19日上映以来，北美票房总收入已超5.23亿美元，全球票房总收入高达15.64亿美元。

环球影业发行的动作片《速度与激情：特别行动》本周末入账628万美元，排名第四。索尼旗下阿弗姆电影公司发行的体育剧情片《战胜自我》本周末入账570万美元，排名第五。

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