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美国网站统计：8月份全美至少93人在“大规模枪击事件”中丧生

2019年09月02日13:25  来源：中国新闻网
 

中新社旧金山9月1日电 美国“大规模枪击事件”追踪网站“Mass Shooting Tracker”的最新数据显示，在8月份，美国至少93人在“大规模枪击事件”中丧生。

“Mass Shooting Tracker”网站分别列出了每一起“大规模枪击事件”死亡和受伤人数，并标注新闻来源。该网站数据显示，今年美国已有至少403人在“大规模枪击事件”中命丧枪口。

《纽约时报》报道称，8月份，得克萨斯州的枪击事件最为严重。8月3日，埃尔帕索的沃尔玛超市发生严重枪击事件，造成22人死亡。得克萨斯州敖德萨市政府9月1日表示，8月31日在该市发生的枪击事件共造成包括枪手在内的8人死亡。

另外一起严重枪击事件发生在俄亥俄州。8月4日，该州的代顿市发生枪击事件，造成包括1名枪手在内的10人死亡。

一连串的枪支暴力事件引发美国关于枪支管制更为激烈的争论。当地时间8月17日，包括华盛顿在内的美国多地民众举行反对枪支暴力的集会，要求联邦政府推动新的枪支管制立法，避免枪支泛滥引起的伤亡事件再度发生。

目前，“大规模枪击事件”仍没有一个公认的定义，包括“Mass Shooting Tracker”在内的非营利机构较为常用的统计标准是：不包括枪手在内，同一地点枪击事件死伤人数超过4人。（完）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)
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