“中国文字丝路行——《汉字》国际巡展”走进匈牙利

新华社布达佩斯9月1日电（记者袁亮）旨在以汉字为桥、促进民心相通的“中国文字丝路行——《汉字》国际巡展”1日在匈牙利首都布达佩斯开幕。

中国文字博物馆副馆长段艳琴在开幕式上致辞说，此次展览以汉字发展、演变历程为主线，选取部分古汉字构形作例证，直观、生动、有趣地展示了汉字的起源、发展、演变过程，揭示汉字背后的文化精髓，为国际友人了解中国文化提供一个独特视角。

匈牙利罗兰大学副校长、汉学家伊姆雷·豪毛尔（中文名：郝清新）表示，汉字是中华民族的文化瑰宝，也是了解、认知中国文化的重要载体，相信通过此次展览匈牙利民众对中国文化的认识将更加深刻。

中国驻匈牙利大使馆文化教育参赞王峥说，中匈两国有着传统友谊，两国人民对彼此文化热情向往，此次以汉字为主题的展览将有助于匈牙利民众对中国文化有更具体和真实的了解，促进两国民心相通。

此次为期两天的展览包括《汉字展》《结晶——中国当代书画名家精品展》《再造甲骨——甲骨文创意设计展》三个部分，由中国侨联主办，河南省新闻办公室、安阳市人民政府、中国文字博物馆、经济日报社旗下《艺术与设计》杂志社等承办。

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