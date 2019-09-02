中国第三批赴苏丹维和直升机分队开始执行任务

新华社喀土穆9月1日电（记者马意翀 郝兆建）记者9月1日从中国第三批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队获悉，直升机分队第二梯队60名官兵8月30日抵达苏丹，与先期抵达的第一梯队80名官兵会和。至此，中国第三批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队官兵全部抵达任务区，开始执行为期一年的维和任务。

第一梯队抵达任务区后，按计划交接核心任务、武器装备、物资器材，跟训飞行训练、车队护卫、警戒防卫、营区执勤，并进行了相关内容的学习培训。

第三批维和直升机分队指挥长褚志勤表示，经过近一周的精心准备和第二批维和直升机分队的悉心帮带，第三批维和直升机分队已具备独立执行飞行任务和开展各项工作的能力。

第三批维和直升机分队下设一个飞行连、一个机务连和一个勤务连，主要担负空中巡逻、战场侦察、人员输送、伤员转运、物资运输等15类任务。

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