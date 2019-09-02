新华国际时评：约翰逊下了一步“脱欧”险棋

新华社伦敦9月2日电 题：约翰逊下了一步“脱欧”险棋

新华社记者顾震球 杨晓静

英国首相约翰逊近来的日子不好过，围绕“脱欧”走险棋让他在内政外交上面临重重压力。前内阁大臣密谋倒戈的报道屡见不鲜，保守党议员反对之声不绝于耳，爱尔兰指责英国新政府“不可理喻”，欧盟对约翰逊的“脱欧”新建议根本不买账……一时之间，唐宁街10号陷入政治、法律、外交多重困境，而导火索就是约翰逊的一招险棋：在“脱欧”紧要关头让议会休会。

根据英国女王日前批准的政府申请，3日刚刚结束暑期休会的英国议会又将在下一周再开始多年来最长的休会期。约翰逊政府坚称，休会是为雄心勃勃的立法计划做准备；批评者则称，此举明显是为防止议会阻拦“无协议脱欧”，让反对他“脱欧”计划的议员没有时间去反对，只能眼睁睁地看着约翰逊一步步向前推进其“脱欧”大业。

约翰逊是“脱欧”强硬派，誓言不管能否与欧盟达成协议，他都要在10月31日这一天带领英国脱离欧盟。事实上，约翰逊上台后的一系列举措让“无协议脱欧”的可能性明显上升。

与欧盟方面的谈判几无进展。对于有关北爱尔兰边界问题的“备份安排”，英方坚持“必须取消”，欧盟方面则寸步不让，明确表示除非找到可行替代方案，否则“备份安排”将继续保留。鉴于英欧双方在“脱欧”问题上的分歧依然十分严重，未来两月内要达成新协议机会比较渺茫。

英国舆论普遍认为，“无协议脱欧”将触发悬崖式危机，引发经济动荡。多数议员此前已投票反对“无协议脱欧”，并准备在议会复会后通过新的相关立法；反对党则密谋发起不信任投票推翻政府，狙击“无协议脱欧”。在此微妙时刻，约翰逊意外走出让议会休会这步棋，引发英国多方震惊。

目前反对约翰逊让议会休会的声音很高，包括20多个保守党议员在内的政界人士不断向他施压，也有部分人士寻求法律途径以审查政府让议会休会的合法性，但目前没有任何迹象表明约翰逊政府的“脱欧”立场会有所转变。

唐宁街10号虽然换了新主人，但“脱欧”这个老问题至今依然无解。时间正在无情地流逝，随着10月31日这一新的“脱欧”大限步步逼近，各方矛盾日趋尖锐，约翰逊政府面临的压力也在日趋增加。

眼下，英国政坛正迎来关键的一周。英国政府和反对派都会在这一周内有所行动，约翰逊的险棋命运如何，人们拭目以待。

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