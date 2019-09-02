打开中国文化走向国际的多维度

人民网墨尔本9月1日电（记者 刘天亮）9月1日，2019年第十届澳大利亚华人作家节在墨尔本市举行。来自澳大利亚各地及新加坡等国家和地区的100多名华人作家参加。中国作协副主席阎晶明率领一个由6人组成的作家代表团参会，中国驻墨尔本总领事馆副总领事曾建华出席并致辞。

本届作家节为期1天，由澳大利亚维多利亚大学商务孔子学院协办。阎晶明做了以《文学的未来》为名的主题演讲，同与会作家分享了中国文学的融合发展趋势。与会作家还就文学与影视的关系、文学评论与出版，以及澳大利亚华人文学的现状与发展等问题进行了探讨和交流。

维多利亚大学商务孔子学院外方院长科林·克拉克表示，学院非常支持举办这样的活动，虽然成立只有短短4年时间，但学院除了推广中国文化和语言，还侧重商务方面的课程，设有武术工作坊，在中小学举办中国文化日活动等，致力于在当地人喜欢的各个层面推广中国文化。

澳大利亚华人作家节始于已故侨领杨锦华1991年创办的中华国际艺术节，国内知名作家余秋雨、张贤亮、铁凝、莫言、余华、阿来、韩少功等都曾受邀参加。阎晶明告诉记者，与海外华人作家的交流，是讲好中国故事十分重要的一部分。随着网络时代的到来，中国文学的样式发生了巨大变化，不仅现实主义文学传统和先锋派文学开始融合，文学分众化的发展也要求作家调动更多领域的知识。无论是中国作家还是海外华人作家，都需要对复杂多样的当代中国有更深入的了解，才能写出高品质的作品。

澳洲华人作家协会会长潘华告诉记者，澳大利亚华人作家节影响力在不断提升，但加强与国内作家的交流，及时了解祖国的脉动，对海外华人文学的发展来说仍然必不可少。前来参加作家节的中国作家、小说《潜伏》作者龙一参与现场互动时说，每当科幻小说兴起的时候，意味着新一轮的科技革命即将来临。当前中国的科幻小说正在兴起，这意味着中国将在下一轮科技革命中扮演重要角色。对于海内外的华文作家而言，可谓生逢其时。

墨尔本以文学艺术氛围浓厚而著称，是澳大利亚国内多元文化交流的重镇。曾建华在致辞时指出，好的文学作品可以延展和扩宽人的生命。通过华人作家节这个平台传播中国文化，需要处理好海外华人文学和中华文化母体的几个关系，融合中西文化之美。

近年来，随着中国文化国际影响力的不断提升，华人文学艺术在澳大利亚主流社会得到越来越多的认可，一些来自中国或有关中国的电视节目也颇受本土观众欢迎。澳大利亚特别广播服务公司（SBS）电视台2013年起将中国的《非诚勿扰》节目翻译成英文版播出，至今仍受到到男女老少的普遍喜欢。这个节目也成为澳大利亚电视史上连续播放时间最长的非英语电视节目。SBS电视台字幕部总管韩静告诉记者，当地观众喜欢这个节目，是因为它有娱乐性，有助于增强文化了解，同时能看到中国的时代变化。因此，在传播中华文化的过程中，要特别注意国外受众的兴趣点和关注点。

澳大利亚华人作家韦敏认为，海外华文作家如果想获得更大的影响力，还要拓展写作维度，不仅仅反映华人移民和生活圈子的事情，更需要展现华人作家对本土题材的写作能力。今年5月，韦敏续写完成儿子的遗作《蓝花楹》，这是第一部通过汉语书写澳大利亚历史的小说，在当地引起广泛反响。

澳大利亚华人作家节主席胡玫表示，汉字的文化江山，让澳大利亚主流文学界对华人作家刮目相看，也提升了海外华人文学的国际地位。希望澳大利亚华人作家节促成的文学灯火，可以照亮中华文化走向世界的道路。

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